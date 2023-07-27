Başkan Erdoğan’dan BAE Devlet Başkanı’na taziye telefonu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı telefonla arayarak kardeşinin vefatına ilişkin taziyelerini iletti.

İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ı telefonla arayarak kardeşinin vefatına ilişkin taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüşerek bugün hayatını kaybeden kardeşi ve Abu Dabi Devlet Başkanı Temsilcisi Şeyh Said bin Zayid Al Nahyan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi." ifadelerini kullanıldı.