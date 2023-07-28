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İYİ Partili Rıdvan Uz'dan akılalmaz itiraf: Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine kola kutusu da konsaydı destekleyecektik

Seçimlerden mağlubiyetle çıkan 8'li koalisyon birbirine sallamaya devam ediyor. İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, yapılan ilkesiz ittifakı itiraf ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nu da aşağıladı. İYİ Partili Rıdvan Uz, "Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine kola kutusu da konsaydı destekleyecektik" dedi.

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Giriş Tarihi 28 Temmuz 2023, 10:33 Güncelleme 28 Temmuz 2023, 11:08
İYİ Partili Rıdvan Uz’dan akılalmaz itiraf: Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine kola kutusu da konsaydı destekleyecektik

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bir araya gelen 8'li koalisyon seçimlerde yaşadığı hezimetin ardından birbirine girdi.

Koalisyonun büyük ortaklarından CHP içerisinde koltuk savaşları yaşanırken İYİ Parti'de ise Ahat Andican, Aytun Çıray, Yavuz Ağıralioğlu, Taylan Yıldız gibi isimlerin zehir zemberek açıklamalarla istifa etti. Akşener Kurultay'da gücü tekrar eline aldıktan sonra kendisini eleştiren Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak gibi isimleri kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapıp yapmayacağı tartışılan İYİ Parti'de yaşanan gelişmelerle birlikte CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da doğrudan hedef alınmaya başlandı.

İYİ PARTİLİ RIDVAN UZ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA OLAY SÖZLER
Son olarak İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, yapılan ilkesiz ittifakı itiraf ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nu aşağıladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN YERİNDE KOLA KUTUSU DA OLSA DESTEKLEYECEKTİK
İYİ Partili Rıdvan Uz, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine kola kutusu da konsaydı destekleyecektik" dedi.

Uz Kemal Kılıçdaroğlu'nun maddi desteği kestiği Halk TV'de katıldığı programda şunları söyledi:

"Kemal Bey'in adaylığını engelleyememek demek onu desteklememek anlamına gelmez bizim için. Hani dediler ya kola kutusu da koysak kazanıyoruz. Bize kola kutusu da konsa o işten sonra biz onu destekleyecektik."

MERAL AKŞENER KURULTAYDA ÇILDIRDI
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 24 Haziran'da gerçekleştirilen Kurultayda CHP ile olan ortaklıktan duyduğu pişmanlığı itiraf etmişti.

CHP İTİRAFI: EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM
CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır." ifadelerini kullandı.

Akşener bu sebepten ötürü kuyruk siyasetinin parçası olduklarını belirtti.

EREN ERDEM'İN KUTU KOLA ANKETİ
Öte yandan seçimlerin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Eren Erdem'in 11 Eylül 2022 tarihinde "Para verip bir araştırma yaptırdım. Erdoğan'ın karşısına kutu kola aday olursa hangisine oy verirsiniz? Kutu kola yüzde 48.7 çıktı." şeklindeki konuşması günmdem olmuştu.

KUTU KOLA İLE KILIÇDAROĞLU AYNI OYU ALDI
Kutu kolanın aldığı oy oranının Kılıçdaroğlu ile hemen hemen aynı olması ise dikkat çekti.

CHP lideri, 28 Mayıs seçimlerinde yüzde 47.88 oy aldı.


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