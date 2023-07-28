İYİ Partili Rıdvan Uz’dan akılalmaz itiraf: Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine kola kutusu da konsaydı destekleyecektik

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bir araya gelen 8'li koalisyon seçimlerde yaşadığı hezimetin ardından birbirine girdi.
Koalisyonun büyük ortaklarından CHP içerisinde koltuk savaşları yaşanırken İYİ Parti'de ise Ahat Andican, Aytun Çıray, Yavuz Ağıralioğlu, Taylan Yıldız gibi isimlerin zehir zemberek açıklamalarla istifa etti. Akşener Kurultay'da gücü tekrar eline aldıktan sonra kendisini eleştiren Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak gibi isimleri kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti.