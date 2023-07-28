İYİ Partili Rıdvan Uz’dan akılalmaz itiraf: Kemal Kılıçdaroğlu’nun yerine kola kutusu da konsaydı destekleyecektik

Koalisyonun büyük ortaklarından CHP içerisinde koltuk savaşları yaşanırken İYİ Parti'de ise Ahat Andican, Aytun Çıray, Yavuz Ağıralioğlu , Taylan Yıldız gibi isimlerin zehir zemberek açıklamalarla istifa etti. Akşener Kurultay'da gücü tekrar eline aldıktan sonra kendisini eleştiren Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp , Musa Ertugan , Günay Kodaz ve İsmet Koçak gibi isimleri kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bir araya gelen 8'li koalisyon seçimlerde yaşadığı hezimetin ardından birbirine girdi.

İYİ PARTİLİ RIDVAN UZ'DAN KILIÇDAROĞLU'NA OLAY SÖZLER Son olarak İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz , yapılan ilkesiz ittifakı itiraf ederken Kemal Kılıçdaroğlu'nu aşağıladı.

Yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapıp yapmayacağı tartışılan İYİ Parti'de yaşanan gelişmelerle birlikte CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da doğrudan hedef alınmaya başlandı.

KILIÇDAROĞLU'NUN YERİNDE KOLA KUTUSU DA OLSA DESTEKLEYECEKTİK

İYİ Partili Rıdvan Uz, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine kola kutusu da konsaydı destekleyecektik" dedi.

Uz Kemal Kılıçdaroğlu'nun maddi desteği kestiği Halk TV'de katıldığı programda şunları söyledi:

"Kemal Bey'in adaylığını engelleyememek demek onu desteklememek anlamına gelmez bizim için. Hani dediler ya kola kutusu da koysak kazanıyoruz. Bize kola kutusu da konsa o işten sonra biz onu destekleyecektik."

MERAL AKŞENER KURULTAYDA ÇILDIRDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de 24 Haziran'da gerçekleştirilen Kurultayda CHP ile olan ortaklıktan duyduğu pişmanlığı itiraf etmişti.