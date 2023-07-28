Bursa merkezli 4 ilde ’TIRansformers’ operasyonu! 100 milyonluk vurgun yapan şebeke enselendi

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 20 TIR, 16 motor bloğu, yabancı TIR'lara ait sökülmüş vaziyette 12 plaka, şasi ve kimlik bilgilerinin değiştirilmesinde kullanılan 1 lazer makinesi, 3 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek ve 141 fişek ele geçirildi. 100 milyon liralık vurgun yaptıkları belirtilen V.C., H.Ç., C.Ç., S.Ç., A.Ç., O.Ç., Y.E.D., S.A., B.İ., V.Ç., C.A., Y.Ü. ve İ.A., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.