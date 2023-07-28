Devlet var devlet yar! Malatya’da 290 iş yerinin temeli yarın atılacak





"290 İŞ YERİNİN TEMELİ ATILACAK"

Yıkılacak 33 bin 556 ağır hasarlı bina bulunduğunu aktaran Gürkan, şöyle konuştu:"Hasar tespit çalışmaları neticesinde 171 bin 153 bina, 421 bin 416 bağımsız bölüm incelendi. 26 bin 974 bina için itiraz talebinde bulunuldu. İlk incelemede ağır hasarlı olarak belirlenen binalarda hasarı değişen bina oranı ise yüzde 5,65 olarak tespit edilmiştir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin katılımıyla kent merkezinde 290 iş yerinin temeli atılacak. Ayrıca 165 araçlık otoparkın temeli atılacak. Şehrimizi el birliğiyle yeniden ayağa kaldıracağız."