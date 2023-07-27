Göçmen kaçakçılarına geçit yok! İçişleri Bakanlığı duyurdu: 50 organizatör yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan eş zamanlı operasyonlarda, 50 göçmen kaçakçısı yakalandı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Edirne ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi.