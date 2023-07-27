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Mescid-i Aksa'ya çirkin saldırı! Dışişleri Bakanlığından İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçleri tarafından Mescid-i Aksa'ya yönelik provokatif baskını kınayan bir açıklama yayınladı. Açıklamada gerekli önlemlerin alınması adına İsrail, harekete geçmeye çağrıldı.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 12:09 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 12:29
Mescid-i Aksa’ya çirkin saldırı! Dışişleri Bakanlığından İsrail’e kınama

Dışişleri Bakanlığı, Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirilen baskın nedeniyle İsrail'i kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın radikal yerleşimcilerle ve İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği provokatif baskını şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa'nın kudsiyetini ve uluslararası hukuka dayanan tarihi statüsünü ihlal eden bu provokasyonlara izin verilmemesi ve gerginliğin tırmanmaması için İsrail makamlarını gerekli önlemleri ciddiyetle almaya davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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