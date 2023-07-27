Macaristan ile sıcak temas! Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Macaristan’a gidiyor

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto'nun davetine icabetle 28 Temmuz 2023 tarihinde Macaristan'ı ziyaret edecektir. Ziyaret vesilesiyle, stratejik ortağımız ve müttefikimiz Macaristan ile ikili ilişkilerimizin tüm veçheleriyle ele alınması, ayrıca Türkiye-AB ilişkileri ile güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN