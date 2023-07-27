Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti.
BÜYÜKELÇİLER BAŞKAN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU | VİDEO İZLE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti.
BÜYÜKELÇİLER BAŞKAN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU | VİDEO İZLE
JAPONYA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Katsumata, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Katsumata'nın, bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.
CEZAYİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Belani, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.
BAŞKAN ERDOĞAN, İRAN BÜYÜKELÇİSİ HABİBOLLAHZADEH'İ KABUL ETTİ I VİDEO İZLE