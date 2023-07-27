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Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti. Erdoğan'a, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata ve Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani güven mektubu sundu.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 19:07 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 20:22
Başkan Erdoğan güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güven mektubu sunan büyükelçileri kabul etti.

BÜYÜKELÇİLER BAŞKAN ERDOĞAN'A GÜVEN MEKTUBU SUNDU | VİDEO İZLE

JAPONYA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'yı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Katsumata, Erdoğan'a güven mektubu sundu. Katsumata'nın, bazı büyükelçilik mensuplarını Başkan Erdoğan'a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

CEZAYİR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir'in Ankara Büyükelçisi Amar Belani'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Büyükelçi Belani, Başkan Erdoğan'a güven mektubu sundu.

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