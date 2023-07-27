Seçim bitti gerçek maskesini ortaya çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu Demokrat Dede değil diktatör olduğunu ilan etti





Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi.





SÖZ SAVUNMANIN

Kemal Kılıçdaroğlu'nu genel başkan yapan ardından da MYK'dan atılan CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav, sert açıklamalar yaptı. Kılıçdaroğlu'nun geçmiş yıllarda söylediği, "Bir partinin genel başkanı cumhurbaşkanı olmamalı" sözünü hatırlattı. "Kendisi aday olunca toplumda doğal olarak bir şaşkınlık ve tutarsızlık izlenimi yarattı. Yanlış ve hayalperest, olanaksız vaatlerde bulunuldu. 10. yenilgisini almış olmasına rağmen CHP Genel Başkanı'nın görevde kalıcı olmak istemesi ve bunda ısrar etmesi seçmenin güven duygusunu azaltmıştır" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun Belediye Başkanları Toplantısı'nda söylediği, "Para-pul işlerine girmemiş birini getirin, genel başkanlığı bırakayım" sözüne de kızdı. "Bu söz, CHP'de geçmişi temiz olan yok demek anlamında algılanır. Yenilir yutulur bir şey değildir. Hatta bazı duyarlı üyeler, bu sözleri, partiye ve kendilerine açıkça yapılmış bir hakaret sayabilir" yorumunu yaptı.





ÖZCAN İHRAÇ EDİLDİ

Ankara'ya "Değişim" yürüyüşü yapan ve Kılıçdaroğlu'na bayrak açan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda oylandı. Kurul, "Kesin çıkarma cezası verilmiştir" açıklamasını yaptı. Kararı Bodrum'da tatilde öğrenen Özcan, "Başarısız Bay Kemal, 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK'ya beni partiden ihraç ettirtti. Karar, Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve HDP'li terör sevicileri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Vatansever olmayan, koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun" diyerek sert çıktı...

İMAMOĞLU TAM GAZ!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Değişim" diye yola çıktı. Ama büyük eleştiri aldı. Önceki gün Beşiktaş'ta düzenlenen Alevi vatandaşların Muharrem matemi lokmasına katıldı. Burada yaptığı konuşmada, zoom toplantısıyla ilgili kendisine "Yaptığı ahlaki değil" diye çıkışan Kılıçdaroğlu destekçilerine mesaj yolladı. "Terimizin son damlasına kadar, ahlaklı bir biçimde, size mahcup olmadan, toplumun içerisinde konuşulacakları toplumun içerisinde, aile içerisinde konuşacakları aile içerisinde konuşarak, ahlaklı bir biçimde süreç yönetmeyi devam ettireceğiz. Yanlış yapanlardan, doğru yoldan ayrılanlardan, İstanbul'umuza ve memleketimize zarar veren akıllardan, Allah, memleketimizi ve milletimizi korusun" ifadesini kullandı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN