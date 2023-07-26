Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni’nde renk anlar! Başkan Erdoğan: Widodo’ya selam

MEZUNLARA DİPLOMALARI BAŞKAN ERDOĞAN'DAN Dereceye giren mezunlara diplomaları Başkan Erdoğan tarafından verildi. Diyanet İşleri Başkan Ali Erbaş 'ın dua ettiği törende, mezunlar yemin edip, tören geçişi yaptı.

TÖRENDE RENKLİ ANLAR Polis Meslek Yüksekokulları Mezuniyet Töreni'ne katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Endonezyalı Komiser Yardımcısı arasında geçen samimi diyalog, renkli anlara sahne oldu.





İşte Başkan Erdoğan ile Endonezyalı Komiser Yardımcısı arasında ilginç diyalog...



Komiser Yardımcısı: Komiser Yardımcısı Alisa Endonezya arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım.

Başkan Erdoğan: Benden (Endonezya'da Devlet Başkanı) Widodo'ya selam.

Komiser Yardımcısı: Sağ olun.

Başkan Erdoğan: Ne zaman gidiyorsun?

Komiser Yardımcısı: Bu ayın 29'unda

Başkan Erdoğan: Seçimlere oradasın yani.

Komiser Yardımcısı: Evet efendim.

Başkan Erdoğan: Endonezya'ya selam, tamam mı?

Komiser Yardımcısı: Sağ olun Cumhurbaşkanım.