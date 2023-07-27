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Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a operasyon: 2 gözaltı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonla yakalanan 2 şüphelinin terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edildi.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 13:49 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 13:51
Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ’a operasyon: 2 gözaltı

Gaziantep'te, DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

2 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün muhtemel eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 2 şüphelinin terör örgütü propagandası yaptığını belirledi.

Ekipler, yaptığı araştırmada DEAŞ propagandası yapan 2 şüphelinin, geçmiş dönemlerde terör örgütü içerisinde de faaliyet gösterdiğini saptadı.

Savcılık kararıyla harekete geçen ekipler, düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 2 şüpheliyi adreslerinde yakaladı.

Gözaltına alınan ismi açıklanmayan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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