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Son dakika: Eski HDP'li Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı kaçarken Pazarkule sınır kapısında yakalandı

Edirne’de Yunanistan'a yasa dışı yollardan kaçma hazırlığı yapan PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılanan, Diyarbakır'ın eski HDP'li Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı F.A., Pazarkule Sınır Kapısı'nda yakalandı.

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Giriş Tarihi 27 Temmuz 2023, 12:51 Güncelleme 27 Temmuz 2023, 12:57
Son dakika: Eski HDP’li Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı kaçarken Pazarkule sınır kapısında yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri Yunanistan'a kaçak yollardan geçmeye çalışan PKK/KCK üyesi 1 kadının olduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarında kaçma hazırlığında olan F.A.'yı yakaladı. Eski HDP Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı F.A.'nın yapılan kimlik kontrolünde, 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan Antalya 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde istinafta dosyası olduğu belirtildi.

F.A.'nın ayrıca 2016 yılında İstanbul Fatih Vezneciler patlamasında saldırıyı düzenleyen PKK/KCK üyesinin cenazesine katıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan F.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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