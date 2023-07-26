Ulaşıma yaptığı yüzde 57 oranında zamla beraber bir biniş ücreti 15 TL olurken 27 Temmuz'dan itibaren de halk ekmeğin zamlı satılacağını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 4 buçuk yıldır Ankara'ya kayda değer tek bir hizmet kazandıramadığı gibi borç yükünü artırdı. Yavaş yönetimini, beceriksiz politikalarının faturasını halka kesmeye başladı.

YÜZDE 66 ZAMLA 5 LİRAYA ÇIKARDI

Geçtiğimiz günlerde toplu ulaşıma yaptığı yüzde 57 oranındaki zamla 9 TL olan bir biniş ücretini 15 TL'ye çıkaran Yavaş'a vatandaşlardan tepki yağarken bir zam da Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından yapıldı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara Fırıncılar Odası tarafından 200 gram ekmeğin fiyatı 6 buçuk liraya çıkarılırken piyasa ekmeğine yapılan zammı fırsata çeviren Yavaş yönetimi 3 lira olan halk ekmeğinin 5 liraya satılacağını duyurdu.

Halk Ekmek Fabrikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "27 Temmuz 2023 Perşembe gününden itibaren 250 gramlık normal ekmeğimiz tüm satış noktalarımız ve Halk Ekmek büfelerinde 5 TL'den satılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri kullanıldı.