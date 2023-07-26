İBB DE ZAMLANDIRDI
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen ve 3 liradan satılan normal ekmeğin fiyatı, yüzde 66,6 artışla 5 liraya çıkarılmıştı.
%66 ZAM KARARI
İBB'ye bağlı İstanbul Halk Ekmek ürünlerine 28 Temmuz'dan geçerli olmak üzere zam yapıldı. Gelen yüzde 66'lık zamla birlikte, en çok satılan 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 3 TL'den 5 TL'ye çıktı.
Halk Ekmek'in diğer ürünlerinin yeni fiyatları şöyle:
– 500 gramlık organik tam buğday ekmeği 25 TL
– 400 gramlık tam buğday ekmeği 20 TL
– 500 gramlık çok tahıllı ekmek 22.5 TL
– 400 gramlık çavdar ekmeği 20 TL
– 350 gramlık ruşeymli ekmek 20 TL
– 670 gramlık tost ekmeği 20 TL
– 500 gramlık kepekli tost ekmeği 20 TL
– 350 gramlık hamburger ekmeği 18.50 TL
– 350 gramlık sandviç ekmeği 18.50 TL
– 400 gramlık tam buğday unlu sandviç ekmeği 17.50 TL
– 400 gramlık çavdarlı sandviç ekmeği 17.50 TL
EKMEK, SU VE SÜT VE BEDAVA OLACAKTI
Ekrem İmamoğlu'nun zam kararına büyük tepkiler yağmaya devam ederken, veripte tutamadığı sözler tekrar akıllara geldi. Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu 2019 belediye seçimlerinde İstanbulluyu kandırarak ekmek, su ve sütün ücretsiz olacağını söylemiş ve bir kez daha bir sözünü daha yerine getirmediği gözler önüne serilmiş oldu.
ŞOV FABRİKASI HALA AKILLARDA
Geçtiğimiz dönem İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şov yaparak açtığı Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası ile ilgili bomba detaylar ortaya ortaya çıkmıştı. Görüntülerde ekmek üretim makinelerinin çalışmadığı görülmüş ve büyük tepkilere neden olmuştu.
Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu olarak bilinen Murat Ongun da bu skandal olayı kabul etmişti. Ekmek üretilmemesinin nedenin ise makinaların arızalı olmasından ve İstanbullunun ekmek ihtiyacının olmadığından kaynaklandığını dile getirmişti.
HALK EKMEK BÜFELERİNİN SAYISI VE ÜRETİM KAPASİTESİ DÜŞÜRÜLDÜ
Halk Ekmek büfelerinin sayısı ve üretim kapasitesinin Ekrem İmamoğlu'nun yönetime gelmesiyle organize bir şekilde düşürüldü ve ekmek satışlarının kasıtlı olarak yavaşlatıldı.