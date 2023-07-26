Son dakika: Ekmek fabrikası açıp işletmeyen CHP’li İBB halkın ekmeğine göz dikti! %66 zam kararı

%66 ZAM KARARI İBB'ye bağlı İstanbul Halk Ekmek ürünlerine 28 Temmuz'dan geçerli olmak üzere zam yapıldı. Gelen yüzde 66'lık zamla birlikte, en çok satılan 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 3 TL'den 5 TL'ye çıktı.





EKMEK, SU VE SÜT VE BEDAVA OLACAKTI

Ekrem İmamoğlu'nun zam kararına büyük tepkiler yağmaya devam ederken, veripte tutamadığı sözler tekrar akıllara geldi. Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu 2019 belediye seçimlerinde İstanbulluyu kandırarak ekmek, su ve sütün ücretsiz olacağını söylemiş ve bir kez daha bir sözünü daha yerine getirmediği gözler önüne serilmiş oldu.