



Bilhassa Özel Harekat Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı'na yapılan kalleşliği hiçbir zaman unutmayacağız. Şehitlerimizin aziz hatıralarına daima sahip çıkacağız. 253 vatan evladını şehit verdik. Şehitlerimiz arasında 63 polisimiz bulunuyordu. Gölbaşı'nda 51 kahramanımız şehit edildi. Şehitlerimizden geri kalan eşyalar o gece yaşanan vahşetin, FETÖ'cülerin canavarlığının boyutunu bizlere hatırlatmaktadır. Hal böyle iken 15 Temmuz'a kontrollü darbe iftirası atanları milletimizin vicdanına havale ediyorum. Kendilerine şu çağrıyı yapmak istiyorum; 15 Temmuz'da televizyon karşısında kahvenizi yudumlarken bu milletin evlatlarının nasıl mücadele verdiğinizi görmek istiyorsanız gelin hemen yanıbaşımızdaki müzeyi ziyaret edin.



Siyasi hesaplarla masum ilan ettiğiniz FETÖ'cü mankurtları milletimize yaşattıklarını gelin burada görün. O geceyi bizzat yaşamasa dahi FETÖ'cü hainlerin cürümlerine şahit olan birinin FETÖ'ye müsamahakar davranması mümkün değildir. En küçük zaafın bize neye malolacağını hemen yanımızdaki gazi mekanda görebiliyoruz. Hem hafızamızı diri tutmamız hem de tedbiri elden bırakmamız gerekiyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsünü boşa çıkarmamızı 17-25 Aralık girişimi sonunda aldığımız önlemlere borçluyuz. Hassas birimlerde tasfiyelere gitmemiş olsaydık daha büyük bedel ödemek zorunda kalırdık. 15 Temmuz sonrası atılan adımlar güvenlik birimlerimizin görevlerini daha iyi yapmalarını, milletimize daha iyi hizmet etmelerini sağlamıştır.



Toplam 41 bin emniyet mensubunun kurumla ilişiği kesildi. 31 bin çarşı ve mahalle bekçisi, komiser yardımcısı, polis memuru ve sivil personel olarak 128 bin personel alımı gerçekleştirildi. Toplam 158 bin 682 personel alımı yaparak emniyet teşkilatımızın eksikliklerini fazlasıyla giderdik. 340 bin emniyet personelimiz görev yapıyor. Güvenlik sistemimizi nitelikli insan kaynağı, teknik kapasiteyle sürekli geliştiriyoruz. Bunun neticelerini başta terörle mücadele olmak üzere güvenliğimize dair her konuda bizzat tecrübe ediyoruz. FETÖ'nün devlet içinde uzantılarının önemli ölçüde tasfiye ettik. Bölücü terör örgütüne atılım neredeyse durma noktasına geldi. Gabar, Cudi, Tendürek, Besler deresinde bütün bu teröristlerin inlerine giriyor ve bu inlerde bunları yok ediyorsak işte bunun faili sizlersiniz.



Örgütü Irak ve Suriye sahasında başını kaldıramaz hale getirdik. Nerede bir terör kümelenmesi varsa hemen yok ediyoruz. Döktükleri şehit kanların ve vatandaşlarımıza yaşattıkları acıların bedelini bölücü örgüte misliyle ödetiyoruz. Fethi Sekin, Osman Köse'nin şehadetinde parmağı olanların hesabını tek tek sorduk, soracağız. Türkiye'nin emperyalist güçler tarafından başına salınan terör belasından kurtulması hayati derecede önemlidir. Terör örgütleri varlığını sürdürdükçe kendimizi emniyette hissedemeyiz. İçeride veya sınırlarımızın ötesinde terör unsurları oldukça Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu arzu ettiğimiz şekilde hayata geçiremeyiz.



Kandil'deki baronların sesi kesilmedikçe iç siyasetimizi dizayn etme çabalarının önünü kesmeliyiz. Eğer dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olacaksak. Türizmde 100 milyar doları hedefliyorsak, terör sorununu çözmemiz şarttır. Aynı şekilde Türkiye'de belli çevrelerin özellikle seçim döneminde istismar ettiği göçmen meselesinin çözüme kavuşturulmasının yolu terör örgütleriyle başarılı mücadeleden geçmektedir. Suriye'de ölümden kaçarak bizlere sığınan, bizi ensar olarak gören bu kardeşlerimize ne yazık ki ükemizde ana muhalefetin yaklaşımı insani bir yaklaşım değildir, İslami bir yaklaşım hiç değildir. Suriye ve Irak'ta terör saldırıları devam ettikçe sığınmacıların kendi topraklarına dönmesine beklenenden daha fazla vakit alacaktır.



Şu anda 500 bine yakın konutu oralarda inşa ediyoruz. Güvenlik ve istikrar sağlandıkça gönüllü ve onurlu dönüşler artacaktır. Güvenli hale getirdiğimiz yerlere 600 bine yakın sığınmacı geri döndü. Briket evler projesiyle 90 bine yakın aileye barınma imkanı sağlandı. Konut projesi kapsamında 240 bin ailenin yani 1 milyon sığınmacının geri dönüşünü hedefliyoruz. Katar'ın finansal desteğiyle hayata geçirdiğimiz kalıcı konut projesinde çalışmalar devam ediyor. Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizde denetimler sıkı şekilde yapılıyor.



Türk ekonomisine katkı sağlayan herkese kapımız açıktır. Suça karışanlar, toplumuzun huzurunu bozanlar sınırdışı ediliyor. 16 bin düzensiz göçmen sınır dışı edildi. İnşallah bu meseleyi kültürümüze, inancımıza, kültüre ve hakkaniye uygun şekilde hal yoluna koyacağız. Biz tarih boyunca dara düşene, başı sıkışana, zulme uğrayana kucak açmış alicenap bir milletiz. Irak'taki kardeşlerimiz 1990'larda zulme uğrayınca bunu yaptık. Suriyeli kardeşlerimiz bize sığındığında bunu yaptık. Dün akşam bir televizyon kanalında bir baba 'Öldürün bizi' diyordu. 'Esed'in katliamından kurtulmaktan siz kardeşlerimize sığınıyoruz, kabul etmiyorsanız öldürün bizi' diyordtu. Ukrayna'dan gelenlere kapımızı açtık. Yarın Allah korusun bir başka komşumuzun başına bir iş gelirse insanlık görevimizi yine yerine getiririz.



Sığınmacılara yönelik nefret söylemlerine prim vermek bir müslümana, bir müslüman Türk'e yakışmaz. Mazlumları rengi, kökeni, dinine göre yargılamak bize yakışmaz. Batıda kendi insanımızı tehdit eden yabancı düşmanı fikirlere meyletmek bize yakışmaz. Çizgimiz nettir, ne güvenliğimizden taviz vereceğiz ne vatandaşımızı sıkıntıya sokacağız ne de milletimize Boraltan Köprüsü faciası gibi utançlar yaşatacağız. Gerçekçi politikalarla yasadışı göç sorununa kalıcı çözüm üretmeyi sürdüreceğiz.



Ulvi bir göreve talip olduğunuzun inanıyorum ki hepiniz bilincindesiniz. Mesleğinizde birbirinize destek olmanız, yardımlaşmanız, göz kulak olmanız çok önemlidir. Amirleriniz ve hocalarınız sizleri her türlü duruma karşı hazırladılar. Aldığınız eğitimlerin dünyada bu alanda verilen eğitimlerin en iyi olduğu bir gerçektir. Ancak bazı şeyleri görerek, yaşayarak öğreneceksiniz. Bu süreçte sizlerden şu hususlara dikkat etmenizi istiyorum. Devlet geleneğimizin altı asırdır değişmeyen esası insanı yaşat ki devlet yaşasın prensibidir. Ne vatandaşına tepeden bakan jakoben anlayışın, ne insanına zulmeden ceberrut zihniyetin bizim tasarrufumuzda ve tasavvurumuzda yeri yoktur.

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