Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi! Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: "FETÖ'cülere teslim olan yönetimce atılmak beni küçültmez"

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kurduğu paralel CHP'nin ifşa olması ile sarsılırken bir yandan da Tanju Özcan meselesi gündeme geldi.
TANJU ÖZCAN CHP'DEN İHRAÇ EDİLDİ
Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapan Tanju Özcan, CHP'den ihraç edildi. CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Yüksek Disiplin Kurulu'nun 26.07.2023 tarihli toplantısında, Tanju Özcan hakkında CHP Tüzüğünün 68. Maddesi 1- a) ve 1- b) fıkraları uyarınca KESİN ÇIKARMA CEZASI verilmiştir."
CHP'Yİ TOPA TUTTU
İhraç kararının ardından sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu.
SOROSÇULARA, FETÖ'CÜLERE, 10 ARALIKÇILARA TESLİM OLAN CHP
Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Özcan, "Başarısız Bay Kemal 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK'ya beni partiden ihraç ettirtti. Karar, emin olun sadece CHP'nin Atatürkçü gömleği çıkartmasını isteyen Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve HDP'li terör sevicileri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bay Kemal, Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı. Vatansever olmayan, koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun. Ben Atatürkçü ve Türk Milliyetçisi çizgimden taviz vermeden yoluma devam edeceğim. Sorosçulara, Fetöcülere, 10 Aralıkçılara teslim olan CHP yönetimince atılmak beni küçültmez. Bu mevcut yönetimden de başka bir şey beklemiyordum. Bugün beni ihraç ettiler, yarın sırada Atatürkçü kalmaya kararlı olan diğerleri… Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, ve kurucu değerlerimiz…" dedi.