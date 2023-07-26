Bolu Belediyesi Başkanı Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi! Kılıçdaroğlu'nu bombaladı: "FETÖ'cülere teslim olan yönetimce atılmak beni küçültmez"





SOROSÇULARA, FETÖ'CÜLERE, 10 ARALIKÇILARA TESLİM OLAN CHP

Girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştiren Özcan, "Başarısız Bay Kemal 12 seçim kaybetti ama anahtar liste ile kendi seçtirttiği YDK'ya beni partiden ihraç ettirtti. Karar, emin olun sadece CHP'nin Atatürkçü gömleği çıkartmasını isteyen Sorosçuları, 10 Aralıkçıları, Badem bıyıklıları ve HDP'li terör sevicileri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bay Kemal, Atatürkçü kimseyi partide bırakmamakta kararlı. Vatansever olmayan, koltuk sevdalısı herkese hayırlı olsun. Ben Atatürkçü ve Türk Milliyetçisi çizgimden taviz vermeden yoluma devam edeceğim. Sorosçulara, Fetöcülere, 10 Aralıkçılara teslim olan CHP yönetimince atılmak beni küçültmez. Bu mevcut yönetimden de başka bir şey beklemiyordum. Bugün beni ihraç ettiler, yarın sırada Atatürkçü kalmaya kararlı olan diğerleri… Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk, ve kurucu değerlerimiz…" dedi.