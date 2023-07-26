İsveç Başbakanı Kristersson’dan Kur’an-ı Kerim açıklaması: Bizi bölmek için yapıyorlar

İsveç 'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına yönelik eylemleri "devlet eliyle yapılmış gibi gösteren yanlış bilgilerin yayıldığını" kaydeden Kristersson, "Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılarla ilgili sorumlu makamlarla diyalog içinde gelişmeleri yakından takip diyoruz. İsveç'e zarar vermek amacıyla devletler tarafından desteklenen çeşitli dezenformasyon kampanyalarına maruz kalıyoruz" ifadesinde kullanıldı.

ÜLKE İÇİNDEKİ GÜVENLİĞİ ZAYIYLATIYOR

Kristersson, İsveç'in uluslararası konumunu kötüleştirmek için ülkesinde Kur'an-ı Kerim yakıldığını savunarak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bizi bölmek amacıyla Kur'an karşıtı eylem gerçekleştiriliyor. Kutsal metinlerin son zamanlarda yakılması, güvenlik politikamızı zorlaştıran etkenlerle çakışıyor. Bu olaylar doğrudan ülkemize zarar vermeye yönelik çağrılarla birlikte ülkemiz yanlış tanıtılıyor. Dezenformasyon kampanyaları, İsveç vatandaşlarının ve yurtdışındaki şirketlerin durumunu daha da kötüleştiriyor ve ülke içindeki güvenliği zayıflatıyor ve böylece terör saldırısı riski artıyor."