Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca Yargıtaya 6 yeni üye seçildi.





SEYFİ HAN KİMDİR?

1978 Yılında Yozgat ili Kadışehri İlçesi Kabalı Köyünde doğdu. İlköğrenimini doğduğu köyde, Orta ve Lise eğitimini İstanbul'da tamamladı. 2000 Yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Yüksek lisansını Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi dalında bitirdi. Doktorasına Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinde devam etmektedir.



Mesleğe Bakırköy Hâkim Adayı olarak başladı. Sırasıyla Samsun/Vezirköprü Hâkimliği, 8. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Hâkimliği, Kars/Kağızman Hâkimliği ve Muğla/Marmaris Hâkimliği görevlerinde bulundu. 2014 yılı Haziran ayında Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına, Temmuz 2016 tarihinde Bolu Ağır Ceza Mahkemesi ve İlk Derece Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerine getirildi.





2019 yılı Ekim ayında HSK Genel Sekreterliğine atanmış olup halen görevine devam etmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.

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