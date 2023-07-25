Dışişleri Bakanlığı Danimarka’da Kur’an-ı Kerim’e yapılan saldırıyı lanetledi

"AŞAĞILIK SALDIRILARI EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE LANETLİYORUZ" Açıklamada, "Kopenhag'da bugün kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı tekrarlanan aşağılık saldırıları en güçlü şekilde lanetliyoruz. Danimarka makamları, uluslararası sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeli ve İslam dinine ve milyarlarca inananına yönelik nefreti körükleyen bu çirkin eylemlerin önlenmesi için gerekli tedbirleri almalıdır." ifadeleri kullanıldı.

"KUR'AN-I KERİM'E KARŞI DEVAM EDEN SALDIRILAR LANETLİ VE AŞAĞILIK EYLEMLERDİR"

Öte yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise sosyal medya hesabından alçak saldırıyı kınadı. Çelik, "Danimarka'da biri Büyükelçiliğimiz önünde olmak üzere kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı devam eden saldırılar lanetli ve aşağılık eylemlerdir... Bu nefret eylemlerinden Danimarka makamları sorumludur. Danimarka makamları, insanlık düşmanı eylemlere göz yummaktadır."