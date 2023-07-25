Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Bodrum Devlet Hastanesi paylaşımı!

Bakan Koca'nın paylaştığı videoda, trafik kazası nedeniyle Bodrum Devlet Hastane sinde tedavi gören bir kişi, hastanenin hem personel hem de temizlik konusunda çok iyi bir noktada olduğunu vurgulayarak, teşekkürlerini iletti.

Yatarak tedavi gören bir başka hasta da duygularını "Doktorlar, hemşirelerin yaklaşımı, her şey mükemmel. Burada hiçbir sıkıntı çekmedik. Tüm hastane personeline çok teşekkür ediyorum." sözleriyle dile getirdi.

Hastaneden hizmet alan yurt dışından bir kişi de videoda, hastanenin hem fiziki imkanları hem temizlik açısından çok iyi olduğunu vurgulayarak, "Personel çok ilgili, doktorlar alanında uzman ve çok ilgili. Her şeyi yapmaya hazırlar, hastalarına karşı çok ilgililer ve bu da açıkça görülüyor. Doktorlara, uzmanlara ve personele benimle bu kadar güzel ilgilendikleri için teşekkür ediyorum." sözlerini sarf etti.