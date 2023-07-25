CHP’li Mustafa Sarıgül eski milletvekili Turan Tüysüz’ ün yumruklu saldırına uğradı!

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül,'ün CHP grup toplantısı sonrası meclis kulisinde eski milletvekili Turan Tüysüz' ün yumruklu saldırına uğradığı bildirildi.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül,'ün CHP grup toplantısı sonrası meclis kulisinde eski milletvekili Turan Tüysüz' ün yumruklu saldırına uğradığı bildirildi.
MUSTAFA SARIGÜL'DEN İLK AÇIKLAMA
Sarıgül saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Parlamento çatısı altında böyle bir olayın yaşanması son derece üzüntü verici. Eski bir milletvekili arkadaşı 15 yıldır görmüyorum. Neden olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.
ESKİ CHP'Lİ VE HDP BELEDİYE BAŞKAN ADAYIYDI
Turan Tüysüz, 2002'de Cumhuriyet Halk Partisi'nden Şanlıurfa milletvekili seçildi. 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etti ve Anavatan Partisi'ne katıldı.
Fotoğrafta: Turan Tüysüz
Turan Tüysüz, 31 Mart 2019 seçimlerinde ise HDP'den Siverek Belediye Başkan adayı olarak seçime girdi.
İLK VUKUATI DEĞİL
Tüysüz, CHP'nin 2005'teki olaylı kurultayında Divan Başkanı Şinasi Öktem'i yumruklamıştı.