CHP’li Mustafa Sarıgül eski milletvekili Turan Tüysüz’ ün yumruklu saldırına uğradı!

MUSTAFA SARIGÜL'DEN İLK AÇIKLAMA

Sarıgül saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Parlamento çatısı altında böyle bir olayın yaşanması son derece üzüntü verici. Eski bir milletvekili arkadaşı 15 yıldır görmüyorum. Neden olduğunu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.