3 ilde orman yangını! Antalya, İzmir, Hatay... Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor





Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, gece boyunca çalışmaları bölgeden takip etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da çalışmaları yerinde takip etmek için yangın bölgesine geldiği öğrenildi.

Günün ağarmasıyla havadan müdahale başladı. Yangın söndürme çalışmalarında, 10 uçak ile 22 helikopter görev yapıyor.

HATAY'DA ORMAN YANGINI

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 9 helikopter, 10 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. İZMİR'İN İKİ İLÇESİNDE YANGIN

İzmir'in Kemalpaşa ve Menemen ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Kemalpaşa Hamzababa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. 2 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 1 dozerle müdahale edilen yangın, kısmen kontrol altına alındı. İzmir Kemalpaşa'da orman yangını! Menemen'de de Ayancık Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın başladı. Buradaki yangına da 2 uçak, 6 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN