HÜDA PAR’a alçak saldırı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kınama: “Vahşi saldırıyı kınıyoruz”

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Demir ile Pişgin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sacit Pişgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demir'in ise tedavisinin devam ettiği açıklandı.