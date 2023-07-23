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    HÜDA PAR’a alçak saldırı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kınama: “Vahşi saldırıyı kınıyoruz”

    HÜDA PAR Adana İl Başkanlığı’ndaki mescitte namaz kılan il başkanı Salih Demir ve il sekreteri Sacit Pişgin, bıçaklı saldırıya uğradı. Pişgin, kurtarıalmadı. Demir ise yaralandı. Saldırgan yakalandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Vahşi saldırıyı kınıyoruz” açıklaması yaptı.

    HÜDA PAR’a alçak saldırı

    Adana Seyhan'daki HÜDA PAR İl Başkanlığı binasında dün akşam korkunç bir cinayet meydana geldi. A.S. (72) isimli kişi, il binasına girerek mescitte namaz kıldıkları sırada HÜDA PAR Adana İl Başkanı Salih Demir ile il sekreteri Sacit Pişgin'e yönelik bıçaklı saldırı düzenledi.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Demir ile Pişgin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sacit Pişgin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demir'in ise tedavisinin devam ettiği açıklandı.

    Katil, polis tarafından gözaltına alındı. Ekipler, İl Başkanlığı önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Vahşi saldırıyı lanetliyoruz. Siyaseti hedef alan şiddetin üzerine gidilecek, hadise her yönüyle aydınlatılacaktır. HÜDA PAR camiasına taziyelerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

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        Haberler Güncel HÜDA PAR’a alçak saldırı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten kınama: “Vahşi saldırıyı kınıyoruz”
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