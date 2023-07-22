Mansur Yavaş 9 maddede nakavt oldu! Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi üzerinden giriştiği algı böyle patladı

MANSUR YAVAŞ'IN OPERASYONU PATLADI

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla Yavaş'ın algı operasyonunu patlattı.

Yavaş'ın elinde borçlanma yetkisi olduğunu ancak kullanmadığını söyleyen Hakan Han Özcan madde madde gerçekleri sıraladı.

İşten Öcan'ın o açıklamalası:

1- 4 buçuk yılda toplamda 130 milyar 298 milyon 650 bin TL tutarında bütçe yönetmek için yetki aldınız.

2- Toplam 21 milyar 983 milyon 854 bin 554 TL borçlanma yetkisi verdik. 12 Milyar 612 Milyon 350 bin TL'yi kullandınız. Geriye kalan 9 Milyar 371 Milyonu neden kullanmıyorsunuz da Meclisten hala 5 milyarlık borçlanma yetkisi istiyorsunuz?

3- ASKİ Üzerinden 10 Milyar 500 Milyon Borçlanma Yetkisi Aldınız

4- Bugünkü raiç bedelle 14 Milyar taşınmaz satıldı, bir çivi çakılmadı.

350 MİLYON TL'NİN YETERLİ OLACAĞINI SÖYLEDİNİZ

5- 350 milyon TL'nin Polatlı-Gölbaşı hatları ve Tatlar Atıksu Artıma Tesisi'nin yapımı için yeterli olacağını söylediniz.

6- 4 milyar 300 milyon borçlanma yetkiniz olmasına rağmen Tatlar Atıksu Arıtma Tesisi için Büyükşehir Belediye Meclisi'nden 5 milyar TL'lik "borçlanma" yetkisi istediniz.

7- Görevde olduğunuz 4 buçuk yıl boyunca toplamda 130 milyar 298 milyon 650 bin TL tutarında bütçe yönetmek üzere yetki aldınız.

TEK BİR ÇİVİ DAHİ ÇAKTINIZ MI?

8- ASKİ Genel Müdürlüğünün (Çamlıdere ve Beypazarı su temin projeleri) iki adet projesi için kullanılması üzere 9 milyar 956 milyon 772 bin 774 Japon Yeni TL karşılığı ise 1 milyar 991 milyon 354 bin 554 TL borçlanma yetkisi alınmış. Ancak bu projeye dair tek bir çivi dahi çaktınız mı?

BORÇLANMA YETKİLERİNİN HİÇBİRİNİ KULLANMIYORSUNUZ

9- Son olarak da 13 Ocak 2023 tarihli 196 sayılı meclis kararı ile 5 Milyar TL tutarında borçlanma yetkisi verildi. 'Engelleniyoruz' , 'Hizmet etmemize izin verilmiyor' algısı oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ne hikmetse bu borçlanma yetkilerinin hiçbirini kullanmıyorsunuz."

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan Yavaş'ın algı çabasına daha önce "belgelerle" yanıt vermişti.