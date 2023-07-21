CHP'li Mansur Yavaş’a belgeli yanıt! AK Partili Hakan Han Özcan balonu patlattı: Bunca parayı ne yaptın?

ALGO OYUNLARI İLE KANDIRMAYA ÇALIŞIYOR

"07 Temmuz 2022 tarih ve 1412 sayılı meclis kararı ile 63 milyon Euro yani 1 milyar 795 milyon 500 bin TL borçlanma yetkisi almış. Yine 07 Temmuz 2022 tarihli ve 1413 sayılı meclis kararı ile 6 milyar Japon Yeni yani 1 milyar 200 milyon TL'lik yetki alınmış. Yetmemiş 14 Haziran 2022 tarihli 1276 sayılı meclis kararı ile ''Ankara su temin projesi (Gerede) finansmanı kapsamında kalan kredinin ASKİ Genel Müdürlüğünün (Çamlıdere ve Beypazarı su temin projeleri) iki adet projesi için kullanılması üzere 9 milyar 956 milyon 772 bin 774 Japon Yeni TL karşılığı ise 1 milyar 991 milyon 354 bin 554 TL borçlanma yetkisi alınmış.