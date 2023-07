Emine Erdoğan'dan depremzedeler için açılan 'Hayır Çarşısı'na destek ziyareti: "Tüm kurumlar gece gündüz çalışmaya devam edecek"

Emine Erdoğan, sabahın ilk saatlerinden itibaren gıda, kıyafet, elektronik cihaz, çadır, konteyner sevkiyatı ve arama-kurtarma çalışmalarının ivedilikle başlatıldığını belirterek, bakanlıkların ve bütün kurumların iş makineleri, gemiler, tırlar, helikopterler, uçaklar ve insansız hava araçlarıyla seferber olduğunu anlattı.

"HER EVİN BİR HAYIR KURUMUNA DÖNÜŞTÜĞÜNE ŞAHİT OLDUK"

Yıllardır, dünyanın her yerine yetişen ve afetlerin yaralarını sarmak konusunda büyük bir deneyime sahip olan Türkiye'nin, bu kez kendi topraklarında, devlet ve milletiyle el ele, gönül gönüle verdiğini vurgulayan Erdoğan, "Gönüllüler, sivil toplum kuruluşlarımızın aracılığıyla olsun bireysel girişimleriyle olsun afet bölgesindeki halkımızın yardımına koştular. Bu zorlu süreçte, güzel ülkemizdeki her evin bir hayır kurumuna, her vatandaşımızın iyilik neferine dönüştüğüne birlikte şahit olduk." diye konuştu.

Emine Erdoğan, asrın felaketinin bir anda asrın dayanışma hareketine dönüştüğüne dikkati çekerek, "Kökleşmiş ve adeta milletimizin karakteri halini almış hayırseverlik geleneğimizin tezahürü oldu. Milyonlarca hayırsever, şehirlerimiz harabeye dönerken, gönül mabetleri yıkılmasın diye tek yürek oldu." dedi.