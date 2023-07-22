Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır müjdeledi: Yeni Togg modeli yakında geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı bir canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. "Bizim insanımız yeniliğe çok açık. Kamunun paylaştığı planlara inanıyor" diyen Bakan Kacır, Türkiye'nin çip üretimi, otomotiv sektöründe çip ihtiyacı ve Togg hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Bakan Kacır açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
TOGG SAYISI DAHA DA ARTACAK
"Bugün Türkiye'nin yollarında binden fazla Togg seyahat ediyor. Bu sayı artacak. 2023 yılında 23 binden fazla Togg yollarda olacak. Togg bir otomobilden fazlası. Şarj istasyonları yaygınlaşmadan elektrikli araçların yaygınlaşması mümkün değil. Yeni bir piyasa kuruluyor. Şarj istasyonlarının 81 ilde kurulması için çalışma başlattık. 81 ilde şarj istasyonları 1780'i aştı. Bu sayı daha da artacak.
ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER FIRSAT PENCERESİ
Togg'u kıymetli kılan unsur milli marka olması. Kritik teknolojilerde tam bağımsız olmalıyız. Elektrikli araçlar yaygınlaşacak. Sürücüsüz otomobillerden bahsediyor olacağız. Türkiye elektrikli araçların öncüsü olmalı. Otomotiv sektörü büyük bir dönüşüm yaşıyor. Elektrikli otomobiller yeni bir fırsat penceresi.
BATARYA FABRİKASI KURACAĞIZ
C sınıfında bir sedan araç 2024 yılının sonunda çıkmış olacak. Bunun peşinden B sınıfı aracı gelecek. 1 buçuk 2 yılda bir yeni modeller piyasada olacak. İhracat çok önemli. Bir fabrikadan bahsediyoruz ama o fabrikanın arkasında 100 fabrika var. Togg'a parça üreten... Otomobil fabrikasının yanında batarya fabrikası kuracağız.
HEDEF 2030
Şarj istasyonlarıyla ilgili 2030 hedefimiz var, 250 binlere gelmesi lazım. Çok dikkatli bir şekilde bu süreci yönetiyoruz.
Biz Paris Anlaşması'nı imzaladık. Elektrikli araçlar çok önemli. Milli elektrikli treni de kendi imkanlarımızı üretiyoruz. Elektrikli gemi üretiminde de Türkiye'nin fırsatları var. Şu anda dünyada en ucuz dönüşümü bulabileceğiniz alan yeşil teknoloji. Küresel ısınmanın etkilerini görüyoruz. Küresel olarak bununla ortak hareket edilmeye çalışılıyor. Biz bu alanda ev ödevimizi iyi yaparsak finansman kaynağı olur. Yeşil dönüşüm artık çok öncelikli.
SEDAN İÇİN TARİH VERİLDİ
Kritik teknolojilerde tam bağımsız olmalıyız. Bu sektörel dönüşümü kendi imkanlarımızla gerçekleştirmemiz lazım. C sınıfında bir sedan araç 2024 yılının sonunda çıkmış olacak. Bunun peşinden B sınıfı aracı gelecek. 1 buçuk 2 yılda bir yeni modeller piyasada olacak. İhracat çok önemli. Bir fabrikadan bahsediyoruz ama o fabrikanın arkasında 100 fabrika var. Ayrıca TOGG'un batarya fabrikası kurulacak. Şarj istasyonlarıyla ilgili 2030 hedefimiz var, 250 binlere gelmesi lazım. Çok dikkatli bir şekilde bu süreci yönetiyoruz.
YEŞİL DÖNÜŞÜM ÖNCELİKLİ
Biz Paris Anlaşması'nı imzaladık. Elektrikli araçlar çok önemli. Milli elektrikli treni de kendi imkanlarımızı üretiyoruz. Elektrikli gemi üretiminde de Türkiye'nin fırsatları var. Şu anda dünyada en ucuz dönüşümü bulabileceğiniz alan yeşil teknoloji. Küresel ısınmanın etkilerini görüyoruz. Küresel olarak bununla ortak hareket edilmeye çalışılıyor. Biz bu alanda ev ödevimizi iyi yaparsak finansman kaynağı olur. Yeşil dönüşüm artık çok öncelikli.