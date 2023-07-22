Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır müjdeledi: Yeni Togg modeli yakında geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı bir canlı yayınında gündeme dair soruları yanıtladı. "Bizim insanımız yeniliğe çok açık. Kamunun paylaştığı planlara inanıyor" diyen Bakan Kacır, Türkiye'nin çip üretimi, otomotiv sektöründe çip ihtiyacı ve Togg hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

TOGG SAYISI DAHA DA ARTACAK

"Bugün Türkiye'nin yollarında binden fazla Togg seyahat ediyor. Bu sayı artacak. 2023 yılında 23 binden fazla Togg yollarda olacak. Togg bir otomobilden fazlası. Şarj istasyonları yaygınlaşmadan elektrikli araçların yaygınlaşması mümkün değil. Yeni bir piyasa kuruluyor. Şarj istasyonlarının 81 ilde kurulması için çalışma başlattık. 81 ilde şarj istasyonları 1780'i aştı. Bu sayı daha da artacak.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLER FIRSAT PENCERESİ

Togg'u kıymetli kılan unsur milli marka olması. Kritik teknolojilerde tam bağımsız olmalıyız. Elektrikli araçlar yaygınlaşacak. Sürücüsüz otomobillerden bahsediyor olacağız. Türkiye elektrikli araçların öncüsü olmalı. Otomotiv sektörü büyük bir dönüşüm yaşıyor. Elektrikli otomobiller yeni bir fırsat penceresi.