Başkan Erdoğan emekli ve memurlara yeni düzenleme müjdesini verdi





Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve KKTC ziyaretlerinin dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtladı:

Enerji, ulaştırma, altyapı, lojistik, e-ticaret, finans, sağlık, gıda, turizm, emlak, inşaat, savunma sanayii, yapay zeka gibi alanlarda anlaşmalar imzalandı. Sadece BAE ile 50.7 milyar dolar tutarında devasa ölçekli bir anlaşma yapıldı.

Tüm bu anlaşmalar maddi karşılıklarının ötesinde Körfez ülkelerinin Türkiye'nin ekonomisine, sanayisine güvenlerinin göstergesidir.

Sayın Başbakan Miçotakis ile çok açık, net konuştuk. Yani bu adaların silahlandırılması meselesini. Nitekim konuyla ilgili Dışişleri Bakanım kendi muhatabıyla da bunları konuştu, konuşuyor ve konuşacak. Tabii bu iş sadece Yunanistan'dan kaynaklanmıyor, malum Beyaz Saray'daki dostları ve lobi, sürekli olarak bunları tahrik ediyor.

İsveç'in NATO üyeliğiyle ilgili düzenleme Meclis'e sevk edildiğinde, süreç TBMM çalışma takvimine göre şekil alacak. Görüşmelerimizde İsveç tarafının verdiği sözlerin, garantilerin takipçisi olacağız. İsveç'in atacağı adımlara göre de biz harekete geçeriz.

Kahraman Mehmetçiklerimiz ile Mücahitlerin omuz omuza 49 yıl önce gerçekleştirdiği Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizi yok olmaktan kurtarmıştır. Aradan geçen sürede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, her alanda büyük ilerlemeler kaydetmiştir. Biz de bu süreçte her zaman Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduk, oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz.

NATO'un en güçlü ikinci ordusuna sahip, NATO'nun adeta lokomotifi Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği de Birliğe canlılık ve güç katacaktır.

Erdoğan'a BAE Devlet Başkanı Al Nahyan tarafından krallara, devlet başkanlarına ve toplumun üst düzey kişilerine verilen devletin en yüksek madalyası olan Zayid madalyası takdim edildi.