Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e yaylım ateşi: Zerre utanmanız yok!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi yönetmek adına çıktığı yolda ezici bir mağlubiyetle karşılaştı. Yanına birbirine benzemeyen tam 7 partiyi alan Kılıçdaroğlu, Türk halkının seçimiyle ağır yenilgi aldı. Ancak 28 Mayıs gecesinden beri seçim sonuçları hakkında 'Bu bir yenilgi değil' çıkışı yaptı. Hem partisinden hem de seçmenden yükselen istifa seslerini de 'Ben kaptanım' diyerek bastırmaya çalıştı.
"YENİLGİ OLARAK GÖRMÜYORUM"
Önceki gün katıldığı canlı yayında da aldığı seçim sonuçlarını başarı olarak yorumladı. "Seçim sonuçlarını yenilgi olarak görmüyorum. Seçim sonuçlarını kazanamadık" çıkışı yaptı. Daha da ileri giden ve "Gelsin şimdi seçim yapsınlar" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine destek verenleri bile kızdırdı.
Kazanmak için herkese bakanlık dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partili Ümit Özdağ ile 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı için yaptığı gizli protokolü de canlı yayında açıkladı. Bu sözlere koalisyon ortaklarından tepki yağdı.
Seçim döneminde koalisyon ortaklığına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu ve Meral Akşener'i hedef aldı.