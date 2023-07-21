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    • 21.07.2023 15:19
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    • 21.07.2023 15:40
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    Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e yaylım ateşi: Zerre utanmanız yok!

    Seçimlerde Başkan Erdoğan'ın ezici üstünlükle CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hezimete uğratmasının ardından 8'li koalisyonda tansiyon düşmüyor. Ülkeyi yönetmeye talip olan 8'li koalisyonun kendi iç meselelerini halledememiş olması seçim döneminde Başkan Erdoğan'ın dediklerini haklı çıkardı. İlk olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'seçimi kaybetmedik' sözleri koalisyon içerisinde ve CHP tabanında bazı kesimler tarafından tepki ile karşılandı. Ardından Kılıçdaroğlu'nun gizli kapılar arkasında Ümit Özdağ ile yaptığı 'gizli' protokol ise başka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Seçim dönemi İYİ Parti'nin PKK ile ittifak kurulan masada olmasına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına tepki göstererek istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun utanmaları olamadığı ifade ettiği bir paylaşım yaptı. Ağıralioğlu, paylaşımında "Herkes aslında kaybetmenizin sadece sizin kuralsız, ilkesiz, ölçüsüz, kifayetsiz adaylığınızın doğal sonucu olduğunu bir kere daha görmüş oldu." dedi.

    takvim.com.tr
    Yavuz Ağıralioğlu’ndan yaylım ateşi!

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi yönetmek adına çıktığı yolda ezici bir mağlubiyetle karşılaştı. Yanına birbirine benzemeyen tam 7 partiyi alan Kılıçdaroğlu, Türk halkının seçimiyle ağır yenilgi aldı. Ancak 28 Mayıs gecesinden beri seçim sonuçları hakkında 'Bu bir yenilgi değil' çıkışı yaptı. Hem partisinden hem de seçmenden yükselen istifa seslerini de 'Ben kaptanım' diyerek bastırmaya çalıştı.

    "YENİLGİ OLARAK GÖRMÜYORUM"
    Önceki gün katıldığı canlı yayında da aldığı seçim sonuçlarını başarı olarak yorumladı. "Seçim sonuçlarını yenilgi olarak görmüyorum. Seçim sonuçlarını kazanamadık" çıkışı yaptı. Daha da ileri giden ve "Gelsin şimdi seçim yapsınlar" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine destek verenleri bile kızdırdı.

    Kazanmak için herkese bakanlık dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partili Ümit Özdağ ile 3 bakanlık ve MİT Başkanlığı için yaptığı gizli protokolü de canlı yayında açıkladı. Bu sözlere koalisyon ortaklarından tepki yağdı.

    Seçim döneminde koalisyon ortaklığına ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkarak İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'nu ve Meral Akşener'i hedef aldı.



        "İyi Parti'yi masaya, Altılı Masa'yı gizli protokollere, milletin ümidini kendi siyasi hırsına kurban veren bu utanmazlık helalleşme vaatleriyle geçirdiği seçimin sonunda sebep olduğu bu yıkımı kimlerle ve nasıl helalleşerek telafi edebilir?" diyen Yavuz Ağıralioğlu, şu sözleri kullandı:

        Dün akşamki programı izledim. Millete hizmet iddialarımızın; hangi ucuz heves ve pazarlıkların, hangi mahcubiyetten mahrum tavırların ve hangi kifayetsiz siyasi kurnazlığın elinde, hususi olarak İyi Parti'ye, umumi olarak da muhalif seçmen ve Türk Milleti'nin değişim umuduna adeta pusu kurularak nasıl heder edildiğini bizzat adayın kendisinden duymuş olduk.

        İYİ Parti'yi masaya, Altılı Masa'yı gizli protokollere, milletin ümidini kendi siyasi hırsına kurban veren bu utanmazlık helalleşme vaatleriyle geçirdiği seçimin sonunda sebep olduğu bu yıkımı kimlerle ve nasıl helalleşerek telafi edebilir? Sizi izleyince herkes aslında kaybetmenizin sadece sizin kuralsız, ilkesiz, ölçüsüz, kifayetsiz adaylığınızın doğal sonucu olduğunu bir kere daha görmüş oldu.

        Zaman sözlerinin bedelini ödemeye razı olanlar için çok büyük bir imkan ve güçtür. Söyledim, uyardım, yapmayın dedim dinlemediniz.

        Bu vebale ortak olmayacağım diyerek son bir dönüş imkanı vermeye gayret ettim başaramadım. Hırsınızı devlete sızmak için kullanan şebekelere, emeklerimizi, şerefli gayretlerimizi, millet mücadelemizi kurban verdiniz.

            Bütün bu olanlardan sonra hissenize bir zerre utanma ve bir küçük özür bile düşmedi. Size yolunuz açık olsun denmez çünkü siz bizzat yolun engelisiniz.

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            Haberler Güncel Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e yaylım ateşi: Zerre utanmanız yok!
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