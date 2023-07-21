Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'e yaylım ateşi: Zerre utanmanız yok!

İYİ Parti'yi masaya, Altılı Masa'yı gizli protokollere, milletin ümidini kendi siyasi hırsına kurban veren bu utanmazlık helalleşme vaatleriyle geçirdiği seçimin sonunda sebep olduğu bu yıkımı kimlerle ve nasıl helalleşerek telafi edebilir? Sizi izleyince herkes aslında kaybetmenizin sadece sizin kuralsız, ilkesiz, ölçüsüz, kifayetsiz adaylığınızın doğal sonucu olduğunu bir kere daha görmüş oldu.

Zaman sözlerinin bedelini ödemeye razı olanlar için çok büyük bir imkan ve güçtür. Söyledim, uyardım, yapmayın dedim dinlemediniz.

Bu vebale ortak olmayacağım diyerek son bir dönüş imkanı vermeye gayret ettim başaramadım. Hırsınızı devlete sızmak için kullanan şebekelere, emeklerimizi, şerefli gayretlerimizi, millet mücadelemizi kurban verdiniz.