Yavru Vatan'dan tanınma yolunda dev adım: Ercan'a uluslararası uçuşlar çok yakın!

DÜNYAYA ÇAĞRI: GERÇEKLERE SIRTINIZI DÖNMEYİN

Başkan Erdoğan, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı resmi törenine katıldı. Erdoğan, "BM kürsüsünden yaptığım tarihi çağrıyı tekrarlıyorum. Gelin Ada'daki gerçeklere sırtınızı dönmeyin KKTC'yi bir an evvel tanıyın" dedi. Erdoğan şöyle devam etti: Federal bir çözümün mümkün olmadığını herkes anlamalıdır, adil bir çözüm istiyoruz. Anavatan Türkiye, Kıbrıs Türkü'nün egemenliğinin, varlığının her zaman garantörü olacaktır. Ada'da eşit statü kabul edilmeden yeni bir müzakere söz konusu değildir.





Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle Ercan Havalimanı ile yalnızca Türkiye'ye doğrudan uçuşlar gerçekleştiriliyor. Burası uluslararası sivil havacılık örgütü standartlarında hava trafik hizmeti sağlıyor.



Havalimanında gelişmiş teknoloji ile yerli ve yabancı yolculara hizmet sunulmaktadır. Bu yeni terminalin ve pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir.