Başkan Erdoğan Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı'nın cenaze namazına katıldı

Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı için Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.

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96 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı 96 yaşında hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayatı Yazıcı'nın annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı ve başsağlığı diledi.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Hanım hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; kıymetli arkadaşımız Hayati Bey'e, ailesine ve dostlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.