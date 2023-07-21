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    • 21.07.2023 14:21
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    Başkan Erdoğan Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı'nın cenaze namazına katıldı

    Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı için Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.

    Yazıcı’nın acı günü! Başkan Erdoğan yalnız bırakmadı

    Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı için Eyüp Sultan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.

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    96 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı 96 yaşında hayatını kaybetti.

    BAKAN KOCA DUYURMUŞTU

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaşım yaparak AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayatı Yazıcı'nın annesinin hayatını kaybettiğini açıkladı ve başsağlığı diledi.

    Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Hanım hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; kıymetli arkadaşımız Hayati Bey'e, ailesine ve dostlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Hayati Yazıcı'nın annesi Fatma Yazıcı'nın cenaze namazına katıldı
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