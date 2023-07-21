Ciğerlerimiz yandı: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: "10 günde 40 ilde 203 orman yangını"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 10 günde 40 ilimizde 203 orman yangını meydana geldi. Her orman yangınında sadece ağaçlar yanmıyor, tüm ekosistem de yok oluyor.

Bu suça sebep olmayalım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım. Orman yangınına sebep olanlar için önemli yaptırımlar olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullandı.