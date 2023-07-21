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    • 21.07.2023 12:13
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    • 21.07.2023 12:13
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    Ciğerlerimiz yandı: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: "10 günde 40 ilde 203 orman yangını"

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 10 günde 40 ilde 203 orman yangını çıktığını duyurdu. Bakan Yumaklı, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Son 10 günde 40 ilimizde 203 orman yangını meydana geldi. Her orman yangınında sadece ağaçlar yanmıyor, tüm ekosistem de yok oluyor. Bu suça sebep olmayalım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım. Orman yangınına sebep olanlar için önemli yaptırımlar olduğunu unutmayalım" dedi.

    takvim.com.tr
    Ciğerlerimiz yandı: 10 günde 40 ilde 203 orman yangını!

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 10 günde 40 ilimizde 203 orman yangını meydana geldi. Her orman yangınında sadece ağaçlar yanmıyor, tüm ekosistem de yok oluyor.

    Bu suça sebep olmayalım, yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım. Orman yangınına sebep olanlar için önemli yaptırımlar olduğunu unutmayalım" ifadelerini kullandı.



    Öte yandan Yumaklı'nın paylaşımında yer verdiği tabloyla hatırlatılan orman yangını suç ve cezaları şöyle:



    "Dikkat ve özen yükümlülüğüne göre aykırı olarak orman yangınına sebebiyet vermenin cezası 3 yıldan 10 yıla kadar hapis. Kasten orman yakmak 10 yıldan az olmamak üzere hapis ve bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası.

        Devletin güvenliğine karşı kurulmuş örgüt faaliyeti çerçevesinde ormanları yakmak müebbet hapis ve yirmi bin günden 25 bin güne kadar adli para cezası.

        Ormanda izin verilen yerlerin dışında ateş yakmak, ormanda yaktığı ateşi söndürmeden mahali terk etmek, ormanlara sönmemiş sigara ve yangına yol açabilecek madde atmak, ormana dört kilometre mesafede ve Orman Kanunu'nun 31-32'inci maddeleri kapsamına giren köy hudutları içinde anız ve benzer bitki örtüsü yakmanın cezası 1 yılda 3 yıla kadar hapis ve adli para cezası. Ölüm veya yaralanma meydana gelmesi halinde bu suçlardan dolayı ayrıca cezalar uygulanır"

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        Haberler Güncel Ciğerlerimiz yandı: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu: "10 günde 40 ilde 203 orman yangını"
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