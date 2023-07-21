Dev projenin ilk kaynağını Bakan Uraloğlu yaptı: Süre 1 saatten 24 dakikaya düşecek! 3 milyar avroluk tasarruf

Bakan Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Ray Kaynak Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden Kocaeli'de hizmet ve eser fırtınası estirdiklerini belirterek, başladıkları hizmetlere çok hızlı bir şekilde devam ettiklerini söyledi.
Kocaeli'nin, Avrupa-Orta Doğu arası geçiş koridoru üzerinde bulunmasıyla ve İstanbul'a yakınlığıyla sahip olduğu fırsatı çok iyi değerlendiren bir kent olduğunu ifade eden Uraloğlu, şehrin kara, deniz ve demir yolu ulaşımında sağladığı avantajlarla gelişimini sürdürmeye ve önemini korumaya devam edeceğini kaydetti.
Uraloğlu, ulaşım imkanlarının bu kadar çeşitli olmasının Kocaeli'yi cazip kıldığını dile getirerek, "Bu nedenledir ki yabancı sermayeli ve büyük ölçekli işletmeler en çok Kocaeli'yi tercih ediyor. Biz de Kocaeli için geliştirilen ulaşım projelerine devam ediyoruz. Bu güne kadar Kocaeli'nin ulaşım ve iletişimi için 146 milyar liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştirdik.
Kocaeli'yi ulaşım anlamında dünyaya entegre ettik ve tam anlamıyla uluslararası bir ticaret merkezine dönüştürdük, başta İstanbul olmak üzere tüm komşularına yüksek standartlı bölünmüş yollarla bağladık. 80 yılda yapılan 151 kilometre bölünmüş yol uzunluğunu, 374 kilometreye çıkardık. İstanbul, İzmir ve Kuzey Marmara otoyollarını tamamlayarak ilin dört bir yanını otoyol ağıyla sardık." diye konuştu.