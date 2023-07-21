Dev projenin ilk kaynağını Bakan Uraloğlu yaptı: Süre 1 saatten 24 dakikaya düşecek! 3 milyar avroluk tasarruf

Bakan Uraloğlu, Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı Ray Kaynak Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en önemli üretim ve ticaret merkezlerinden Kocaeli'de hizmet ve eser fırtınası estirdiklerini belirterek, başladıkları hizmetlere çok hızlı bir şekilde devam ettiklerini söyledi.

Kocaeli'nin, Avrupa-Orta Doğu arası geçiş koridoru üzerinde bulunmasıyla ve İstanbul'a yakınlığıyla sahip olduğu fırsatı çok iyi değerlendiren bir kent olduğunu ifade eden Uraloğlu, şehrin kara, deniz ve demir yolu ulaşımında sağladığı avantajlarla gelişimini sürdürmeye ve önemini korumaya devam edeceğini kaydetti.