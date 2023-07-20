Kıbrıs'ta Türklerin Rumlar tarafından uğradığı baskı ve zulmün önüne geçmek ve Ada'da barış ve huzuru tesis etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından "Ayşe tatile çıksın" parolasıyla gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 49 yıl geçti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünde, KKTC'li kardeşlerimizin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı canı gönülden tebrik ediyorum. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi şükran ve saygıyla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.