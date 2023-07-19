Türkiye ve BAE son 2 yılda imzalanan anlaşmalarla stratejik işbirliğini güçlendiriyor! Hedef 40 milyar dolar

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ikili ilişkiler, son 2 yılda yeni ticari ve ekonomik işbirlikleriyle ivme kazanmaya devam ediyor.
Körfez bölgesinin önemli ülkelerinden 9 milyon 500 binlik nüfusa sahip BAE'nin Türkiye ile Nisan 1977'de başlayan diplomatik ilişkileri özellikle son yıllarda her alanda giderek güçleniyor.
Türkiye, zengin petrol yataklarının yanı sıra turizm ve yüksek teknoloji gibi alanlardaki yatırımlarıyla öne çıkan BAE'nin en büyük 10 ticari ortağı arasında yer alıyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında Suudi Arabistan ve Katar'ın ardından bugün BAE'yi ziyaret ediyor. Türkiye ve BAE arasında son 2 yılda ikili işbirliği ve ortaklık artan ziyaretlerle gelişti.
LİDERLERİN YAKIN ZAMANDA ARTAN KARŞILIKLI ZİYARETLERİ
BAE ve Türkiye arasında özellikle Kovid-19 salgını sonrası ikili ilişkilerin her alanda güçlendirilmesi için yoğun bir diplomasi trafiği başladı.
Diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi için bu süreçte ilk ziyareti gerçekleştiren BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun bin Zayid Al Nahyan oldu.
Al Nahyan, 18 Ağustos 2021'de Ankara'da Başkan Erdoğan ile görüştü.
Uzun bir aradan sonra BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Zayid Al Nahyan da 24 Kasım 2021'de Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Buna karşılık Başkan Erdoğan 14 Şubat 2022'de Abu Dabi'de temaslarda bulundu.
BAE lideri Al Nahyan ve Erdoğan, geçen martta ise video konferans aracılığıyla bir zirve gerçekleştirdi.
Bu zirvenin ardından Al Nahyan, 10 Haziran'da "iki ülkenin stratejik ilişkilerini güçlendirme ve ekonomik ortaklıklarını ilerletme" amacıyla İstanbul'a geldi.
İki lider aynı günün akşamında Manchester City ile Inter arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi final maçını izledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 22 Haziran'da Abu Dabi'deki temasları kapsamında Al Nahyan ile bir araya geldi.
Erdoğan ise Al Nahyan'la İstanbul'daki buluşmasından yaklaşık 40 gün sonra bugün Abu Dabi'de temaslarda bulunuyor.