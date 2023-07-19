Türkiye ve BAE son 2 yılda imzalanan anlaşmalarla stratejik işbirliğini güçlendiriyor! Hedef 40 milyar dolar

Ayrıca, BAE, Kasım 2021'de, Türkiye'ye yatırım için 10 milyar dolarlık fon ayırdığını duyurdu.

Başkan Erdoğan'ın Şubat 2022'deki Abu Dabi ziyaretinde de yeni anlaşmalara imza atıldı. Bu ziyaret sırasında savunma sanayisi, sağlık, iklim değişikliği, sanayi, teknoloji, kültür, tarım, ticaret, ekonomi, kara, deniz taşımacılığı, gençlik, afet yönetimi, meteoroloji, iletişim ve arşiv alanında 13 anlaşma imzalandı.

TİCARET HACMİNİN 40 MİLYAR DOLARA ÇIKARILMASI HEDEFİ

BAE ve Türkiye arasındaki petrol dışı ticaret hacminin her geçen yıl katlanarak artmasının temellerini atmak için Abu Dabi'de 3 Mart'ta "Türkiye-BAE Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" imzalandı.

Ortaklık Anlaşması çerçevesinde BAE'de yaklaşık 25 bin, Türkiye'de ise 100 bin istihdam sağlanması hedefleniyor.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada, 2022'de Türkiye-BAE arasındaki petrol dışı ticaret hacminin yaklaşık 19 milyar dolar olduğunu, iki ülkenin bunu 5 yılda 40 milyar dolara yükseltmek için çabaladığını söylemişti.

Açık kaynaklara göre iki ülke arasındaki petrol dışı ticaret hacmi 2021'de ise 13 milyar dolar civarındaydı.

BAE'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri de yaptığı açıklamada, "İki ülke arasındaki toplam petrol dışı ticaret, 2021'e göre yüzde 40, 2020'ye göre ise yüzde 112 artarak, 2022'de yaklaşık 19 milyar dolara ulaşırken, Türkiye'yi BAE'nin en büyük 10 ticaret ortağı arasında en hızlı büyüyen ortağı haline getirdi." ifadelerini kullanmıştı.