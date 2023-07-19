Tarihi anlaşma! Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracat sözleşmesi imzalandı...





Suudiler'e Bayraktar AKINCI TİHA satılacağı vurgulandı. Cidde'den sonra Doha'ya geçen Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile de iki ülke ilişkilerini ele aldı. Körfez turunu anlattı: Görüşmeler çok iyi geçiyor. Daha da iyi olacak.

TOGG GÜZEL ANLAŞMA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 200 işadamıyla yaptığı Körfez çıkarmasının ilk durağı Suudi Arabistan Cidde oldu. Erdoğan'ı Prens Selman karşıladı. İki ülke arasında, doğrudan yatırım, savunma sanayi, savunma, iletişim ve enerji alanlarında 5 önemli anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalara göre Akıncı TİHA'nın da Suudi Arabistan semalarında uçağı açıklandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun" ifadesini kullandı.