Tarihi anlaşma! Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Cumhuriyet tarihinin en büyük ihracat sözleşmesi imzalandı...

Erdoğan, Veliaht Prens Bin Selman'la 5 anlaşma imzaladı. Savunma sanayi, enerji, iletişim, yatırım ve özel savunma şirketleriyle işbirliğine gidileceği açıklandı. Baykar, tarihin en yüksek bütçeli ihracat sözleşmesini yaptı.
Suudiler'e Bayraktar AKINCI TİHA satılacağı vurgulandı. Cidde'den sonra Doha'ya geçen Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile de iki ülke ilişkilerini ele aldı. Körfez turunu anlattı: Görüşmeler çok iyi geçiyor. Daha da iyi olacak.
TOGG GÜZEL ANLAŞMA
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 200 işadamıyla yaptığı Körfez çıkarmasının ilk durağı Suudi Arabistan Cidde oldu. Erdoğan'ı Prens Selman karşıladı. İki ülke arasında, doğrudan yatırım, savunma sanayi, savunma, iletişim ve enerji alanlarında 5 önemli anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalara göre Akıncı TİHA'nın da Suudi Arabistan semalarında uçağı açıklandı. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun" ifadesini kullandı.
3.3 TRİLYON DOLAR
Bayraktar AKINCI TİHA'nın, Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde görev yapacağı hatırlatıldı. Bu arada Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Abdulaziz el-Falih, ülkesinin Türkiye'de 2030 yılına kadar, birçok sektörde 3,3 trilyon dolarlık yatırım yapacağını anlattı.
Erdoğan, Körfez Turu'nun ikinci durağı olan Katar'a gitti. Katar Emiri Al Sani'ye TOGG hediye etti. 2 ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50'nci yıldönümü nedeniyle ortak bildiri imzalandı.