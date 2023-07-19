KKTC Ercan Havalimanı yeni terminali için geri sayım! Açılışı Başkan Erdoğan gerçekleştirecek

Lefkoşa'da yapımı tamamlanan Yeni Ercan Havalimanı'nın açılışını, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde yarın gerçekleştirecek. Test uçuşları başarıyla tamamlanan Yeni Ercan Havalimanına ilk inişi, Başkan Erdoğan'ın uçağı gerçekleştirecek.
3 günlük körfez ülkelerindeki resmi temasların ardından yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geçecek olan Başkan Erdoğan'ı, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasında KKTC Başkan Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu karşılayacak.
Açılışın ardından Başkan Erdoğan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa Atatürk Anıtı'ndaki törene katılacak.
Çelenk bırakma, saygı duruşu ve anıt özel defterinin imzalanmasının ardından 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Resmi Töreni için Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'na geçilecek.