Türkiye ve Suudi Arabistan arasında imzalar atıldı! Haluk Bayraktar açıkladı: Türkiye'den İHA alacaklar



Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Bayraktar AKINCI TİHA ihracatı ve iş birliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Bir televizyon kanalına konuşan Bayraktar, 'Biz Baykar olarak 1 yıldan fazla süredir Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile AKINCI, İHA ile ilgili projeler yürütüyorduk. Dün de Cumhurbaşkanımız ve Prens arasında anlaşma imzalandı. Bu da en büyük ihracat sözleşmesi. Milli teknoloji hamlesi ile geldiği noktadan mutluyuz' dedi.

Bayraktar sözlerine şöyle devam etti;

'Bu anlaşma kapsamında iş birliği de giriyor. Burada teknoloji transferi ve local üretim gibi yapmış olduğumuz ihracatla gerçekleşecek. İki ülke adına savunma alanındaki bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum.'