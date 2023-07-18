Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.07.2023 16:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.07.2023 16:53
    ABONE OL

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi!

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel ile bir araya geldi. Öte yandan Devlet Su İşlerinin KKTC'de yürüttüğü projelerle, devam eden kara yolları projeleri değerlendirildi. Görüşmede, Türkiye'den kablo bağlantısı ile KKTC'ye elektrik ulaştırma projesine yönelik mutabakat zaptı da imzalandı.

    takvim.com.tr
    Yılmaz ve KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, 20 Temmuz'da açılması planlanan Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pistinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar, Türkiye-KKTC arasında kablo ile elektrik getirilmesi projesi, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Projesinde gelinen aşama, Derinya Sosyal Konut Projesi, 100 yataklı Girne Askeri Hastanesi ve KKTC'nin en donanımlı hastanesi olacak Lefkoşa 500 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi projeleri ele alındı.

    Devlet Su İşlerinin KKTC'de yürüttüğü projelerle, devam eden kara yolları projeleri değerlendirildi. Görüşmede, Türkiye'den kablo bağlantısı ile KKTC'ye elektrik ulaştırma projesine yönelik mutabakat zaptı da imzalandı.

    20 Temmuz'da, Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'yi ziyaret ederek resmi törenlere katılacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binasının ve pistinin açılışını da yapacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    • Paylaş
    • Tweet
    • Paylaş
    • Sitene Ekle
    •  
    Türk Telekom
    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi!
        loading
        SON DAKİKA