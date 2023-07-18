Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Başbakanı Üstel ile bir araya geldi!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen baş başa ve heyetler arası görüşmelerde, 20 Temmuz'da açılması planlanan Ercan Havalimanı'nın yeni terminal binası ve pistinin tamamlanmasına yönelik çalışmalar, Türkiye-KKTC arasında kablo ile elektrik getirilmesi projesi, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Hizmet Binaları Projesinde gelinen aşama, Derinya Sosyal Konut Projesi, 100 yataklı Girne Askeri Hastanesi ve KKTC'nin en donanımlı hastanesi olacak Lefkoşa 500 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi projeleri ele alındı.

Devlet Su İşlerinin KKTC'de yürüttüğü projelerle, devam eden kara yolları projeleri değerlendirildi. Görüşmede, Türkiye'den kablo bağlantısı ile KKTC'ye elektrik ulaştırma projesine yönelik mutabakat zaptı da imzalandı.