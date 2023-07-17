Yasadışı göçle modüler mücadele; İran sınırına akıllı duvar!

DEVLET HER ÖNLEMİ ALMIŞ

Buna rağmen, duvarı aşıp bizim tarafa geçen olabilir. Ama ilerlemesi güç. Zira hendekler var... 4 metre derinliğinde. Ayrıca dikenli teller. Devlet, düzensiz göçü önlemek için her şeyi düşünmüş...

Donat'ın yazısı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan Litvanya'daki NATO zirvesi dönüşünde düzensiz göçle mücadele konusunda önemli mesajlar vermiş ve yerinde engellemenin öneminden bahsetmişti. Düzensiz göç denilince son dönemde akıllara Türkiye-İran sınırı geliyor. Bu bölgede yasadışı göçle ilgili ne tür önlemler alındığını gelip yerinde görmek istedim.

Bu sınır 1639'da Kasr-i Şirin anlaşması ile belirlendi.

Türkiye ile İran sınır uzunluğu 534 kilometre... Bu mesafenin 295 kilometresi Van ile İran arasında... Özetle;

İran'la en uzun sınırı olan şehir...

Van'dayız... Ve sınırın sıfır noktasındayız.

Bulunduğumuz noktanın;

Van merkeze uzaklığı... 110 kilometre.

Çaldıran ilçesine uzaklığı... 40 kilometre.

Özalp ilçesi... 35 kilometre.

Devletimizin kararı:

Van'da, İran sınırına 180 kilometre duvar örülecek.

Şu andaki durum:

Duvarın, 112 kilometresi bitti.

Bugün... Duvarı... Duvarın iki tarafını... Hudut güvenliğini... 7/24 nöbet tutan Mehmetçiği... Sınırın sıfır noktası ile ilgili gözlemlerimizi anlatacağız.

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HUDUT KARAKOLU

Altıncı Hudut Tugayı... Çaldıran Tugay Komutan Yardımcılığı... Kurudere Hudut Karakolu.

Albay Erman Kıyak... Tugay Komutan Yardımcısı.

Sınırda... Altıncı Hudut Tugayı'na bağlı karakol sayısı... 46.

Erman Albay'ın görev yaptığı sahadaki hudut karakolu... 25.

Tugaya bağlı iki komutan yardımcısı var... Diğeri Başkale'de... Albayrak Hudut Karakolu'nda.

Unutmadan... Konuştuğumuz, görevlilere ait fotoğraf yayınlamıyoruz.

Zira... Bazıları istihbarattan.

Ve... Asker görevde... Nöbette... Fotoğraf sakıncalı.

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