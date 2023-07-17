Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki: “Yerinde dönüşüm projesine son bir saat içerisinde bin 200 başvuru oldu”

"ALLAH İZİN VERİRSE BİRÇOK EVİ DE BİR SENE İÇERİSİNDE BİTİRECEĞİZ"

Bakan Özhaseki, TOKİ tarafından 180 bin inşaatın ihalesinin yapıldığını ve birçok evin inşaatının 1 yıl içinde tamamlanacağını ifade ederek, "Değerli kardeşlerim, en kısa süre içerisinde bizler elbette ki bu hasarları kaldıracağız, yaraları saracağız. Allah izin verirse birçok evi de bir sene içerisinde bitireceğiz. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Tabii rezerv alanlarda bulabildiğimiz yerlerde TOKİ marifetiyle binlerce konutluk inşaata başladık. Yani 180 bin civarında inşaatımızın ihalesi yapıldı. Birçok yerde de inşaatlar hızla devam ediyor. Fakat bir taraftan da bir gerçeklikle karşı karşıyayız. Birincisi şu; özellikle bizim 850 bin konutluk bir rezerv alanımız yok. Hatay için düşünün. 294 bin civarında ya ağır hasarlı ya yıkılmış ya yıkılacak yapımız var. Bunların hepsini bir yere taşıyalım dediğimizde neresi var size göre. Böyle bir geniş alan ne yazık ki yok. Herkes yerinde eğer zeminde bir sorun yoksa evini yeniden de dönüştürmek istiyorlar. Bunun için de bizler kendi içimizde epeyce toplantılar yaptık. En son da bu bölgelerin belediye başkanı 114 arkadaşımızı yani Adıyaman içinde, Hatay içinde, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep civarına gelen bütün arkadaşlarımızı bakanlığımıza davet ettik. Onlara dedik ki 'Eğer zeminde bir sıkıntı yoksa, biz sizlere destek olursak, yerinde dönüştürmek ister misiniz?' Ve gördüğümüz manzara şuydu; herkes yerinde dönüşüm istiyor. Herkes mahallesinde kalmak istiyor, daha sağlam, daha güvenli konutlar yapılırsa bizler burada evlerimizde huzurla otururuz diyorlar. Bunun için de biz bir program hazırladık. Ortalama bir metrekare inşaat maliyeti ne kadar eder diye düşündük ve aldığımız prensip kararı şu; 100 metre kadar için 500 bin lira hibe, aynı zamanda 500 bin lira da kredi. Eğer yüz metreden büyükse kredi miktarı 700 bin liraya çıkıyor. 150 metreden büyükse 800 bin liraya kadar kredi vermeye devam edeceğiz. İş yerleri için de 250 bin lira hibe ve 250'den başlamak üzere 500 bin liraya kadar kredi vermeye devam edeceğiz. Arkadaşlar kredinin ödeme süresi önce iki sene ödemesiz, sonra da on sene sıfır faiz geri dönüşüm. Yani ortalama neredeyse ayda üç bin lira gibi ödeyecek bir kardeşimiz kredisini ödemiş olacak. Üç sene sonra, beş sene sonra, yedi sene sonra öde. Üç bin lira gibi bir paranın da ayda ciddi bir rakam tutmayacağını ve sizleri de üzmeyeceğini biliyoruz. Büyük fedakarlıklar yaparak bu bölgeleri ayağa kaldırabilme adına bu projeye başlıyoruz" dedi.