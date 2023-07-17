Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması: Yeni dönemin kapıları aralanıyor!

Erdoğan, bugün Suudi Arabistan'a gidecek. Yarın Katar, Çarşamba günü ise Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Böylece Körfez ülkeleri ile yeni bir dönemin kapıları aralanacak.
Konut, teknoloji, enerji, turizm, sağlık ve gıda gibi sektörlerde iş birliği yapılacak. Doğrudan yatırımlar için anlaşmalar imzalanacak. Ayrıca Türkiye İş Forumları düzenlenecek
3 GÜNDE 3 ÜLKE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında bugün önce Suudi Arabistan Cidde'ye gidecek. Salı günü Katar, Çarşamba günü ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirecek.
Erdoğan bu üç ülkeye 200 iş insanıyla adeta çıkarma yapacak. Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında Türkiye İş Forumları düzenlenecek. Müteahhitlik, konut, dijital teknolojiler, enerji, turizm, sağlık, gıda, tarım ulaşım, finans gibi sektörlerde milyarlarca dolarlık iş birliği ile doğrudan yatırımlar için anlaşmalar imzalanacak.