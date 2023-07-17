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    Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması: Yeni dönemin kapıları aralanıyor!

    Başkan Recep Tayyiğ Erdoğan'ın 3 günlük Körfez diplomasisi bugün başlıyor. 200 iş insanının da katılacağı gezide, Türkiye'ye 100 milyar dolarlık doğrudan yatırım hedefleniyor.

    Yüzde 100 Körfez çıkarması

    Erdoğan, bugün Suudi Arabistan'a gidecek. Yarın Katar, Çarşamba günü ise Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret edecek. Böylece Körfez ülkeleri ile yeni bir dönemin kapıları aralanacak.



    Konut, teknoloji, enerji, turizm, sağlık ve gıda gibi sektörlerde iş birliği yapılacak. Doğrudan yatırımlar için anlaşmalar imzalanacak. Ayrıca Türkiye İş Forumları düzenlenecek

    3 GÜNDE 3 ÜLKE
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında bugün önce Suudi Arabistan Cidde'ye gidecek. Salı günü Katar, Çarşamba günü ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirecek.

    Erdoğan bu üç ülkeye 200 iş insanıyla adeta çıkarma yapacak. Körfez ülkeleri ziyareti kapsamında Türkiye İş Forumları düzenlenecek. Müteahhitlik, konut, dijital teknolojiler, enerji, turizm, sağlık, gıda, tarım ulaşım, finans gibi sektörlerde milyarlarca dolarlık iş birliği ile doğrudan yatırımlar için anlaşmalar imzalanacak.

        Erdoğan'ın, Körfez ziyareti öncesi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığındaki ekonomi heyeti Körfez ülkelerini ziyaret etmişti.

        HER ALANDA YATIRIM
        Somut projeler üzerinden gerçekleştirilen ön görüşme Erdoğan'ın bugün başlayacağı ziyaretler kapmasında ikili anlaşma şeklinde resmiyet kazanacak. Bu bağlamda Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yapacağı doğrudan 100 milyar dolarlık yatırımların imzaları atılacak.

        Ekonomi kurmaylarının ziyaretleri ile birlikte teknik alt yapısı tamamlanan başta sanayi, tarım, teknoloji, ulaşım ve ticaret bakanlıklarına yönelik yatırımlar için anlaşmalar bugünden itibaren resmiyete dökülecek. S.Arabistan ile Türkiye arasında 10 yılda 3 trilyon dolarlık yatırım yapılacağı hatırlatıldı. S. Arabistan Konut Bakanlığı'nın şimdiden 50 milyar dolarlık yatırım için harekete geçtiği öğrenildi.

        TÜRKİYE'YE DAHA FAZLA SERMAYE GİRECEK
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, aHaber'in canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yılmaz, Başkan Erdoğan'ın yapacağı Körfez turuna yönelik "Türkiye'ye daha fazla sermaye girişi olacak" ifadelerini kullanırken, AB meselesi ile ilgili de konuştu. Yılmaz, "AB'nin menfaati Türkiye ile yakın çalışmak" olduğunu dile getirdi. Gıda ve kira fırsatçılığı üzerinden yeni önlemlere değinen Yılmaz, "Devlet ve ilgili kurumlarımız fırsatçılar için gereken adımları atıyor" dedi.

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