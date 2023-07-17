Başkan Erdoğan'dan Körfez çıkarması: Yeni dönemin kapıları aralanıyor!

HER ALANDA YATIRIM

Somut projeler üzerinden gerçekleştirilen ön görüşme Erdoğan'ın bugün başlayacağı ziyaretler kapmasında ikili anlaşma şeklinde resmiyet kazanacak. Bu bağlamda Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yapacağı doğrudan 100 milyar dolarlık yatırımların imzaları atılacak.

Ekonomi kurmaylarının ziyaretleri ile birlikte teknik alt yapısı tamamlanan başta sanayi, tarım, teknoloji, ulaşım ve ticaret bakanlıklarına yönelik yatırımlar için anlaşmalar bugünden itibaren resmiyete dökülecek. S.Arabistan ile Türkiye arasında 10 yılda 3 trilyon dolarlık yatırım yapılacağı hatırlatıldı. S. Arabistan Konut Bakanlığı'nın şimdiden 50 milyar dolarlık yatırım için harekete geçtiği öğrenildi.