Mezarlıklarda ziyaretçi akını! 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı





2 çocuk sahibi oğlu Hakan Ünver'in annesi Melehat Ünver de "Oğlum gibi tüm şehitlerimiz vatan için can verdiler. Onlar sayesinde vatanımız kurtuldu. Melek gibi bir insandı benim evladım. Şehit düşüp melek oldu. Allah bana şehit annesi olmayı nasip etti" diyerek gurur duyduğunu anlattı.