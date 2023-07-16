Mezarlıklarda ziyaretçi akını! 15 Temmuz şehitleri dualarla anıldı

Ankara Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği ve Polis Şehitliği'ne yoğun ziyaretçi akını vardı.
3'ü asker 32 şehidin yattığı şehitlikte şehit aileleri duygulandı. Oğlu Cengiz Polat'ı şehit veren Fatma Sanal, "7 sene oldu. Acım dinmiyor. 7 saat görmezsem öldüğüm oğlumu 7 senedir görmüyorum" diye ağladı.
2 çocuk sahibi oğlu Hakan Ünver'in annesi Melehat Ünver de "Oğlum gibi tüm şehitlerimiz vatan için can verdiler. Onlar sayesinde vatanımız kurtuldu. Melek gibi bir insandı benim evladım. Şehit düşüp melek oldu. Allah bana şehit annesi olmayı nasip etti" diyerek gurur duyduğunu anlattı.