Mersin'de orman yangınları! Silifke'de alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı: Gülnar'da çalışmalar sürüyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Karakaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopter, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.