Mersin'de orman yangınları! Silifke'de alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı: Gülnar'da çalışmalar sürüyor

Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Karakaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopter, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Fotoğrafta: Gülnar'daki yangına ilişkin sosyal medyaya yansıyan kare
GÜLNAR'DA ORMAN YANGINI
Silifke'deki yangın kontrol altına alınırken bir yangın haberi de Gülnar'dan geldi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay Belen'deki yangındaki son durumu aktarmak üzere bağlandığı A Haber yayınında Mersin'in Gülnar ilçesinde yangın çıktığını söyledi.