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    • 16.07.2023 17:56
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    Mersin'de orman yangınları! Silifke'de alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı: Gülnar'da çalışmalar sürüyor

    Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin canhıraş mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürerken bir yangın haberi de Gülna ilçesinden geldi. Gelişmeyi Hatay Belen'deki orman yangınındaki son durumu A Haber ekranlarında anlatan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı duyurdu. Takvim.com.tr detayları ve bölgeden görüntüleri sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Mersin’de orman yangınları!

    Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

    Karakaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye helikopter, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi.

    SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
    Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.



    Fotoğrafta: Gülnar'daki yangına ilişkin sosyal medyaya yansıyan kare

    GÜLNAR'DA ORMAN YANGINI
    Silifke'deki yangın kontrol altına alınırken bir yangın haberi de Gülnar'dan geldi.

    Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay Belen'deki yangındaki son durumu aktarmak üzere bağlandığı A Haber yayınında Mersin'in Gülnar ilçesinde yangın çıktığını söyledi.

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    Haberler Güncel Mersin'de orman yangınları! Silifke'de alevler havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı: Gülnar'da çalışmalar sürüyor
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