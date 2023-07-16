İngiltere Türkiye'deki sağlık turizmini hedef aldı! İftiralar savurdu





"Sağlık ve estetik konusunda tek yol Türkiye mi?" manşetini attı.



Lauren Goodger ve Megan McKenna gibi ikonların Türkiye'deki sağlık ve estetik cerrahi trendini körüklediğini ve bunun engellenmesi gerektiğini yazdı. Daily Mail, "Junaid Ahmed saç, çene ve burun ameliyatı için 10 bin sterlin harcadı. Sizce işe yaradı mı? Türkiye'den çok daha uygun ve kaliteli hizmet alabileceğiniz ülkeler var" yorumunu yaptı.

Operasyonlar sonrası bazı ölümlerin olduğu iddiasını da ortaya attı.

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