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    İngiltere Türkiye'deki sağlık turizmini hedef aldı! İftiralar savurdu

    İngiltere, şimdi de Türkiye’deki sağlık turizmine taktı. Estetik operasyonlarını karalamaya çalışarak, "Sağlık ve estetik konusunda tek yol Türkiye mi?" manşetini attı.İşte sizler için derlediğimiz 16 Temmuz tarihli TAKVİM gazetesi yurttan ve dünyadan yaşam haberleri...

    Hasta etmeyin adamı

    İngiliz medyası, şimdi de sağlık turizminde dünyanın yükselen yıldızı Türkiye'yi hedef aldı.



    Daily Mail, Mirror, The Sun gibi gazeteler aynı merkezden çıkan haberleri okuyucularına aktardı.



    "Sağlık ve estetik konusunda tek yol Türkiye mi?" manşetini attı.

    Lauren Goodger ve Megan McKenna gibi ikonların Türkiye'deki sağlık ve estetik cerrahi trendini körüklediğini ve bunun engellenmesi gerektiğini yazdı. Daily Mail, "Junaid Ahmed saç, çene ve burun ameliyatı için 10 bin sterlin harcadı. Sizce işe yaradı mı? Türkiye'den çok daha uygun ve kaliteli hizmet alabileceğiniz ülkeler var" yorumunu yaptı.

    Operasyonlar sonrası bazı ölümlerin olduğu iddiasını da ortaya attı.

    DOĞRU HESAP


        Alman izikçi Albert Einstein'ın 1936'da el yazısıyla kaleme aldığı birçok karmaşık hesaplamasının bulunduğu 3 sayfalık notlar, Christie's müzayede evinde açık artırmaya çıkarıldı. Notların en fazla 80 bin sterline satılabileceği sanıldı. Ancak notlar, neredeyse 80 kat daha değer kazandı. 604 bin sterline satıldı. Christie's uzmanı Thomas Venning, "Bu notlar, ünlü fizikçinin beyninin iş başındayken nasıl çalıştığına dair fikir sunuyor" ifadelerini kullandı.

        SON DERECE VAHİM


        Türkiye, El Nino sıcaklarının etkisi altına girdi. Termometreler 50 dereceyi gösterdi. Sıcak hava dalgasının ardından uyarı üstüne uyarıda bulunan uzmanlar, vatandaşları mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarırken, sıcak havada çalışmak zorunda kalanlar ise ilk kez bu kadar sıcak bir havaya şahitlik ettiklerini söyledi. Vatandaşlar elektronik mağazalarına akın etti. Klima ve vantilatör satışlarında da rekor üstüne rekor geldi. AB Copernicus Uydu İzleme Sistemi'ne göre; orman yangınları açısından Akdeniz ve Güney Ege'nin 'çok aşırı tehlike' kategorisinde en riskli bölgeler olduğu bildirildi...

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        Haberler Güncel İngiltere Türkiye'deki sağlık turizmini hedef aldı! İftiralar savurdu
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