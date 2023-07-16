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    Ekrem İmamoğlu değişim istiyor! Kemal Kılıçdaroğlu kulaklarını tıkadı: Değişmem

    14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından Ekrem İmamoğlu değişim çağrsı yaptı. Koltuk sevdalısı Kılıçdaroğlu ise bu çağrıya kulaklarını takadı. Kılıçdaoğlu, Ekrem İmamoğlu’na kapıyı göstererek, "değişime gerek yok" dedi.

    De-ğiş-mem!

    14 ve 28 Mayıs seçimlerinin üzerinden neredeyse 2 ay geçti.

    AK Parti, hedeflerini ve verdiği sözleri yerine getirdi, yerel seçim çalışmalarına da start verdi.



    Ancak muhalefette kriz bitmedi. 8'li koalisyonun her partisinde, her gün bir kaos meydana geldi.

    Yenilginin faturasının kesildiği Kemal Kılıçdaroğlu, istifa çağrılarını duymak istemedi.

    13 yıllık genel başkanlığında hiçbir seçim kazanamamış olmasına rağmen CHP'de değişime ihtiyaç olmadığını dile getirdi.



    "CHP'de değişime değil yenilenmeye ihtiyaç var. Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bir çizgi, hedef var. Bunun nesini değiştireceksiniz? Bu hedefimiz değişmez. Sosyal demokrat bir partiyiz, 6 okumuz var" diyerek Ekrem İmamoğlu'na açık açık 'genel başkanlık hevesine kapılma' mesajı gönderdi...

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    253 masumun katili size tahmin ettiğinizden çok yakın
    Haberler Güncel Ekrem İmamoğlu değişim istiyor! Kemal Kılıçdaroğlu kulaklarını tıkadı: Değişmem
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