Ekrem İmamoğlu değişim istiyor! Kemal Kılıçdaroğlu kulaklarını tıkadı: Değişmem





"CHP'de değişime değil yenilenmeye ihtiyaç var. Gazi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu bir çizgi, hedef var. Bunun nesini değiştireceksiniz? Bu hedefimiz değişmez. Sosyal demokrat bir partiyiz, 6 okumuz var" diyerek Ekrem İmamoğlu'na açık açık 'genel başkanlık hevesine kapılma' mesajı gönderdi...

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