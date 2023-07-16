Başkan Erdoğan'dan FETÖ ve destekçilerine net mesaj: 15 Temmuz’u unutturmayacağız

Fethullahçı terör Örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti.
Türkiye tarihi direnişin gerçekleştiği gecede şehit verilen 251 kişiyi anarken; hem ülkemizde hem dünyanın birçok noktasında törenler düzenlendi.
Başkan Erdoğan, Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programında önemli açıklamalar yaptı:
Şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı günde okudukları dualarla şehitlerimizin aziz ruhlarını şad eden herkese teşekkür ediyorum.
15 Temmuz'u unutursak, mazlumlarını haklarını çiğnetmiş oluruz. Unutursak, kahramanlara mahcup oluruz. Unutursak, benzer felaketlerin tekrar yaşanmasına yol vermiş oluruz. Pusuda bekleyenlere net bir mesaj yolluyoruz. 15 Temmuz'un üzerinden değil 7 yıl, 70 yıl geçse de unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz.