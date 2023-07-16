Başkan Erdoğan'dan FETÖ ve destekçilerine net mesaj: 15 Temmuz’u unutturmayacağız

Fethullahçı terör Örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti.



Türkiye tarihi direnişin gerçekleştiği gecede şehit verilen 251 kişiyi anarken; hem ülkemizde hem dünyanın birçok noktasında törenler düzenlendi.



Başkan Erdoğan, Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programında önemli açıklamalar yaptı: