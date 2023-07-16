Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan FETÖ ve destekçilerine net mesaj: 15 Temmuz’u unutturmayacağız

    FETÖ’nün hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti. Beylerbeyi’nde düzenlenen programda konuşan Başkan Erdoğan, “FETÖ’cü hainleri tanıdığımız gibi, hainlere destek veren odakları da hafızamıza silinmeyecek bir şekilde kaydettik” dedi.

    15 Temmuz’u unutturmayacağız

    Fethullahçı terör Örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminin üzerinden 7 yıl geçti.

    Türkiye tarihi direnişin gerçekleştiği gecede şehit verilen 251 kişiyi anarken; hem ülkemizde hem dünyanın birçok noktasında törenler düzenlendi.

    Başkan Erdoğan, Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programında önemli açıklamalar yaptı:



    Şehit düşen tüm kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamlı günde okudukları dualarla şehitlerimizin aziz ruhlarını şad eden herkese teşekkür ediyorum.



    15 Temmuz'u unutursak, mazlumlarını haklarını çiğnetmiş oluruz. Unutursak, kahramanlara mahcup oluruz. Unutursak, benzer felaketlerin tekrar yaşanmasına yol vermiş oluruz. Pusuda bekleyenlere net bir mesaj yolluyoruz. 15 Temmuz'un üzerinden değil 7 yıl, 70 yıl geçse de unutulmasına ve unutturulmasına izin vermeyeceğiz.

        DÜNYAYI FETÖ'YE DAR EDECEĞİZ

        MHP Genel Başkanı Bahçelı: Türk milletinin gücü, FETÖ'cü canilere 15 Temmuz'u zindana çevirdi. Milli irade şaşmaz, değişmez...

        Dışışlerı Bakanı Hakan Fidan: Dünya'yı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz.

        İçışlerı Bakanı Alı Yerlikaya: Bu halka boyunduruk vuramazsınız.



        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler:
        Aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.

        Çevre Bakanı Mehmet Özhasekı:
        15 Temmuz, milletimizin dirilişinin günüdür.

        Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Gök kubbede al bayrağımız ve ezanımız hep var olacaktır.



        TBMM'de de tören düzenlendi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bombanın atıldığı noktaya karanfil bıraktı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        253 masumun katili size tahmin ettiğinizden çok yakın
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan FETÖ ve destekçilerine net mesaj: 15 Temmuz’u unutturmayacağız
            loading
            SON DAKİKA