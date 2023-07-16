AFAD’dan depremzedelere 33.5 milyarlık dev destek!

Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli asrın deprem felaketinin üzerinden 5 ay geçti. Devlet depremzedelerin yaralarını sarmak için felaketin ilk gününden bu yana kesintisiz çalışırken, bu yıl 320 bin 2 yıl içinde ise 650 bine yakın konutun teslimi planlanıyor.
Diğer yandan AFAD ise depremzedelere destek için şu ana kadar 33.5 milyar lira ödeme gerçekleştirdi. Hane başı destek ödemesi olarak 10 bin TL olmak üzere, 1 milyon 828 bin 658 depremzede aileye toplamda 18 milyar 216 milyon TL ödendi.
Hane başı 15 bin TL olmak üzere 503 bin 793 depremzedeye 7 milyar 556 milyon TL taşınma yardımı yapıldı.