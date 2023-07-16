AFAD’dan depremzedelere 33.5 milyarlık dev destek!





KİRACI DEPREMZEDEYE 3 BİN EV SAHİBİNE 5 BİN TL ÖDENİYOR

- Hane başı destek ödemesi olarak 10 bin TL olmak üzere toplamda 1 milyon 828 bin 658 depremzede aileye toplamda 18 milyar 216 milyon 580 bin TL ödendi.

- Hane başı 15 bin TL olmak üzere 503 bin 793 depremzede aileye 7 milyar 556 milyon 895 bin TL taşınma yardımı yapıldı.

- Kiracı olan depremzede ailelere 3 bin TL, ev sahibi olanlara ise 5 bin TL ödemeler de sürüyor.

- Nisan ayında 205 bin 125 depremzede aileye 615 milyon 375 bin TL, 115 bin 860 ev sahibi depremzede aileye 579 milyon 300 bin TL ödendi.

- Mayıs ayında, 198 bin 17 kiracı depremzede aileye 634 milyon 80 bin TL, 117 bin 589 ev sahibi depremzede aileye 625 milyon 74 bin TL ödendi.

- Haziran ayında, 173 bin 231 kiracı depremzede aileye 544 milyon 431 bin TL, 123 bin 500 ev sahibi depremzede aileye 691 milyon 865 bin TL hane başı kira yardımı yapıldı.

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