İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 15 Temmuz şehitliğine ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 7'ninci yılı olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları çerçevesinde, Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliğindeki anma törenine katıldı.
BAKAN YERLİKAYA ŞEHİTLERİN MEZARLARINA KARANFİL BIRAKTI
Şehitler için Kur-an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Bakan Yerlikaya ve beraberindeki heyet, ilk olarak hayatını kaybederek şehit olan sivil vatandaşların kabirleri başındaki aileleri ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, acılı ailelerle bir süre sohbet etti ve şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.
Bakan Yerlikaya, sivil şehitlerin kabirleri başında yapılan anma töreninin ardından şehit olan polislerin kabirlerini de ziyaret etti.