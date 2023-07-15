İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 15 Temmuz şehitliğine ziyaret

BAKAN YERLİKAYA ŞEHİTLERİN MEZARLARINA KARANFİL BIRAKTI

Şehitler için Kur-an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Bakan Yerlikaya ve beraberindeki heyet, ilk olarak hayatını kaybederek şehit olan sivil vatandaşların kabirleri başındaki aileleri ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, acılı ailelerle bir süre sohbet etti ve şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı.