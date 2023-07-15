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    • 15.07.2023 10:36
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    Sağlık Bakanı Koca'dan "Hepatit A" aşılarıyla ilgili flaş açıklama: "İddialar asılsızdır"

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 milyon doz aşının alım sürecinin de devam ettiğini belirterek, "Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası asılsızdır." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Koca’dan Hepatit A açıklaması: İddialar asılsızdır

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, stoklarda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunduğunu, 1 milyon doz aşının alım sürecinin de devam ettiğini belirterek, "Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası asılsızdır." ifadelerini kullandı.

    Bakan Koca, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

    "Halen stoklarımızda 312 bin doz pediatrik Hepatit A aşısı bulunuyor, 1 milyon doz aşının alım süreci ise devam ediyor. Buna mukabil, bir de Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır."

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    Balıkesir Belediyesi
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Koca'dan "Hepatit A" aşılarıyla ilgili flaş açıklama: "İddialar asılsızdır"
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